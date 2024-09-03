Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Anadolu parsı avlamanın cezası 30 milyon TL

        DOĞA Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), avlanması yasak yabani hayvanların 2024-2025 av döneminde avlanmaları halinde ödenecek tazminat bedellerini açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 16:00 Güncelleme: 03.09.2024 - 16:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anadolu parsı avlamanın cezası 30 milyon TL
        ABONE OL
        ABONE OL

        DOĞA Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), avlanması yasak yabani hayvanların 2024-2025 av döneminde avlanmaları halinde ödenecek tazminat bedellerini açıkladı. Avlanması yasak bu türler arasındaki Anadolu parsının cezası, 30 milyon TL oldu. Bu hayvanlara zarar verenler için 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası da bulunuyor.

        Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı DKMP Genel Müdürlüğü bünyesinde 2024- 2025 av dönemi için Merkez Av Komisyonu tarafından 'Koruma Altına Alınan Av ve Yaban Hayvanları' başlıklı listede, memeliler, sürüngenler ve kuşlar olmak üzere 3 kategori yer alıyor. Avlanması ve zarar verilmesi yasak olan nesli tehlike altındaki hayvanlara zarar verenler için DKMP Genel Müdürlüğü'nün 2024- 2025 yılı av dönemine yönelik, 'Yasak Avlanma ile Yaban Hayatında ve Ekosistemde Meydana Gelen Tahribat ve Eksilme Nedeniyle Hükmolunacak Tazminat Bedelleri' belirlendi.

        2020'DE İLK KEZ FOTOKAPANLA GÖRÜNTÜLENDİ

        Listede en yüksek tazminat bedeli, Anadolu parsının oldu. Bakanlık tarafından koruma altına alınan, Anadolu'da nesli tamamen yok olduğu düşünülen ancak 2020 yılında ilk kez fotokapanla Batı Akdeniz'de görüntüsü elde edilen Anadolu parsı için tazminat bedeli, 30 milyon TL olarak belirlendi. Koruma altında ve avlanması yasak olan Anadolu parsı ve listedeki diğer tüm koruma altındaki hayvan türleri için idari para cezaları ve failler hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası da bulunuyor.

        KORUMA ALTINDAKİ MEMELİ TÜRLER

        Listedeki diğer memeli türler ve tazminat bedelleri şöyle:

        "Doğu yaban koyunu ve Anadolu yaban koyunu 6 milyon TL. Çizgili sırtlan 2,5 milyon TL. Yaban keçisi ve çengel boynuzlu dağ keçisi 650 bin TL. Karakulak ve vaşak 600 bin TL. Alageyik 500 bin TL. Kızıl geyik 400 bin TL. Yaban kedisi ve saz kedisi 200 bin TL. Kum ceylanı (Urfa ceylanı) ve Hatay dağ ceylanı 150 bin TL. Boz ayı 90 bin TL. Akdeniz foku 80 bin TL. Su samuru 70 bin TL. Kurt 40 bin TL. Karaca 30 bin TL. Alacasansar, oklu kirpi 25 bin TL. Sincaplar familyasındaki bütün türler 10 bin TL. Ada tavşanı 3 bin 500 TL. Yaban tavşanı, gelincik, kokarca, kaya sansarı, porsuk, kuyruk süren, rakun köpeği ve su maymunu 3 bin TL. Çakal, tilki, yaban domuzu 2 bin 500 TL. Bu listede yer almayan diğer memeli türler de 2'şer bin TL."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Talu çifti için istenen ceza belli oldu!
        Talu çifti için istenen ceza belli oldu!
        Okul bahçesinde Miray'ın öldüğü kazada öğretmen tutuklandı
        Okul bahçesinde Miray'ın öldüğü kazada öğretmen tutuklandı
        Dow Jones’taki geleceği tehlikede!
        Dow Jones’taki geleceği tehlikede!
        6 kişinin ölümüne yol açan sürücüye tahliye!
        6 kişinin ölümüne yol açan sürücüye tahliye!
        Tuğba hemşirenin tüyler ürperten ölümü: Evlilik yıl dönümünde boğazı kesilmiş halde bulundu
        Tuğba hemşirenin tüyler ürperten ölümü: Evlilik yıl dönümünde boğazı kesilmiş halde bulundu
        TFF'ye 'yabancı' başvurusu!
        TFF'ye 'yabancı' başvurusu!
        Sanatçı Mehmet Güleryüz hayatını kaybetti
        Sanatçı Mehmet Güleryüz hayatını kaybetti
        Fenomenlere kara para davası: Dilan-Engin Polat çifti ile Nihal-Bahar Candan kardeşler hakim karşısına çıkıyor
        Fenomenlere kara para davası: Dilan-Engin Polat çifti ile Nihal-Bahar Candan kardeşler hakim karşısına çıkıyor
        ABD'nin ateşkes müzakerelerindeki rolü tartışmalı
        ABD'nin ateşkes müzakerelerindeki rolü tartışmalı
        Osimhen çılgınlığı!
        Osimhen çılgınlığı!
        İstanbul'daki galericide kanlı hesaplaşma: 1 ölü, 1 yaralı
        İstanbul'daki galericide kanlı hesaplaşma: 1 ölü, 1 yaralı
        Fransa'ya demir attılar
        Fransa'ya demir attılar
        Şüpheli ölüm
        Şüpheli ölüm
        Yol çalışmalarında bulundu! 2-5 milyon yıllık...
        Yol çalışmalarında bulundu! 2-5 milyon yıllık...
        Fenerbahçe'den yeni teklif
        Fenerbahçe'den yeni teklif
        Deniz taksi kaptanından bayıltan tekme!
        Deniz taksi kaptanından bayıltan tekme!
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Türkiye, BRICS'e katılacak mı?
        Türkiye, BRICS'e katılacak mı?
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Türkiye zenginler liginde!
        Türkiye zenginler liginde!

        Benzer Haberler

        Şahika Ercümen, Serbest Dalış Türkiye Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazan...
        Şahika Ercümen, Serbest Dalış Türkiye Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazan...
        Alanya'da çöplük alanda çıkan yangın söndürüldü
        Alanya'da çöplük alanda çıkan yangın söndürüldü
        Altın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası Antalya'da başlıyor
        Altın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası Antalya'da başlıyor
        Kaş Belediyesi eylül ayı meclis toplantısı yapıldı
        Kaş Belediyesi eylül ayı meclis toplantısı yapıldı
        Kumluca'da yeni eğitim öğretim yılı değerlendirme toplantısı yapıldı
        Kumluca'da yeni eğitim öğretim yılı değerlendirme toplantısı yapıldı
        Antalyalı turizmcinin 'cumartesi' sevinci
        Antalyalı turizmcinin 'cumartesi' sevinci