Anadolu parsı avlamanın cezası 30 milyon TL

DOĞA Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), avlanması yasak yabani hayvanların 2024-2025 av döneminde avlanmaları halinde ödenecek tazminat bedellerini açıkladı. Avlanması yasak bu türler arasındaki Anadolu parsının cezası, 30 milyon TL oldu. Bu hayvanlara zarar verenler için 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası da bulunuyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı DKMP Genel Müdürlüğü bünyesinde 2024- 2025 av dönemi için Merkez Av Komisyonu tarafından 'Koruma Altına Alınan Av ve Yaban Hayvanları' başlıklı listede, memeliler, sürüngenler ve kuşlar olmak üzere 3 kategori yer alıyor. Avlanması ve zarar verilmesi yasak olan nesli tehlike altındaki hayvanlara zarar verenler için DKMP Genel Müdürlüğü'nün 2024- 2025 yılı av dönemine yönelik, 'Yasak Avlanma ile Yaban Hayatında ve Ekosistemde Meydana Gelen Tahribat ve Eksilme Nedeniyle Hükmolunacak Tazminat Bedelleri' belirlendi.

2020'DE İLK KEZ FOTOKAPANLA GÖRÜNTÜLENDİ Listede en yüksek tazminat bedeli, Anadolu parsının oldu. Bakanlık tarafından koruma altına alınan, Anadolu'da nesli tamamen yok olduğu düşünülen ancak 2020 yılında ilk kez fotokapanla Batı Akdeniz'de görüntüsü elde edilen Anadolu parsı için tazminat bedeli, 30 milyon TL olarak belirlendi. Koruma altında ve avlanması yasak olan Anadolu parsı ve listedeki diğer tüm koruma altındaki hayvan türleri için idari para cezaları ve failler hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası da bulunuyor. KORUMA ALTINDAKİ MEMELİ TÜRLER