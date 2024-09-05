Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        'Haftada 1 kredi kartı büyüklüğünde plastik yiyoruz'

        AKDENİZsahillerinde 'Plastiksiz Kıyılar, Plastiksiz Sular' projesini yürüten Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) Başkanı Dr.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 09:36 Güncelleme: 05.09.2024 - 09:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Haftada 1 kredi kartı büyüklüğünde plastik yiyoruz'
        ABONE OL
        ABONE OL

        AKDENİZsahillerinde 'Plastiksiz Kıyılar, Plastiksiz Sular' projesini yürüten Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) Başkanı Dr. Ali Fuat Canbolat, "Mikroplastikler, mesela bir annenin plasentası aracılığıyla bebeğe geçebiliyor. Bilimsel araştırmalara göre bir kişi, haftada 1 kredi kartı ağırlığında mikroplastik yiyor" dedi.

        Akdeniz'de 26 yıldır nesli tehlike altındaki caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının korunması için çalışmalar yürüten EKAD, sahiller ve denizlerde aşırı artış gösteren plastik kirliliğine karşı mücadele başlattı. Birçok kumsalın plastik atık çöplüğüne döndüğüne dikkat çekilen çalışmalarda, karaya atılan plastik atıkların da nehirler aracılığıyla denizlere taşındığı ve insan sağlığı dahil tüm ekosistemi tehdit ettiği vurgulandı.

        'FARKINDA OLMADAN PLASTİK TÜKETİYORUZ'

        EKAD Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nden Dr. Ali Fuat Canbolat, plastik kirliliğinin tüm dünyada endişe verici boyutlara ulaştığını belirterek, "Çünkü plastiklerin yolu er ya da geç kıyılarda, denizlerde ve okyanuslarda son buluyor. Denizlerdeki tüm kirliliğin yüzde 80'i plastik atıklar. Böyle giderse denizlerde balıklardan çok plastik olacağı öngörülüyor. Besin zincirine öylesine girmiş durumdalar ki insanlar olarak tükettiğimiz yiyecekler aracılığıyla her hafta 1 kredi kartı büyüklüğünde plastik yiyoruz, farkında olmadan. Bu plastik kirliliğinde hepimizin payı var, özellikle de tek kullanımlık plastikleri kullanmaya ve doğaya atmaya devam ettiğimiz sürece" dedi.

        'PLASTİK YÜZYILI' VURGUSU

        Karaya atılan her çöpün bir şekilde denizlere ulaştığını dile getiren Dr. Ali Fuat Canbolat, "O da eninde sonunda tekrar bize dönüyor. Bu plastik atıkların denizlere taşınmasındaki en önemli kaynaklardan biri de nehirler, çaylar. Büyük miktarda karasal ortamdan denize geliyor bu su. Akıntılı su kaynakları aracılığıyla bol miktarda çöp taşınıyor. Bizim plastik atıklara dikkati çekmek amaçlı bir projemiz de var. Sahillerimizde bol miktarda plastik atık var. Plastik atık mevzusuna, şu anda 'plastik yüzyılı' diyebiliriz. Çünkü kullandığımız hemen hemen tüm materyallerde plastik ürün var" diye konuştu.

        'CİDDİ SAĞLIK PROBLEMLERİ YARATIYOR'

        Plastiğin kullanılmasının kaçınılmaz, ama yapılabilecek şeyler olduğunu kaydeden Dr. Canbolat, şöyle konuştu:

        "Örneğin tek kullanımlık plastiklerden kaçınılabilir. Bu yıl plastik atıklarla ilgili temamız buydu aslında. Tek kullanımlık plastiklerden uzaklaşalım. Bunların alternatifleri var. Bu plastikler kumsallarda sadece görsel kirlilik yaratmıyor, denizlerde birikiyor. Milyonlarca, tonlarca plastik denizlere karışıyor. Bunlar eninde sonunda bize geliyor. Nasıl mı geliyor? Denizlerde plastiklerin çürüme sürecinde mikroplastik olarak devam ediyorlar. Mikroplastikler, mesela bir annenin plasentası aracılığıyla bebeğe geçebiliyor. Bilimsel araştırmalara göre bir kişi, haftada 1 kredi kartı ağırlığında mikroplastik yiyor. Dolayısıyla plastikler sadece görsel kirlilik yaratmıyor. Ciddi sağlık problemleri de yaratıyor. Doğaya karışan, doğal olmayan bu ürünler eninde sonunda insan sağlığını etkiler hale geliyor."

        SAHİLLERİ TEMİZLEYİP, VATANDAŞI UYARIYORLAR

        EKAD, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) ve Antalya Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla 2023 yılında başlatılan 'Plastiksiz Kıyılar, Plastiksiz Sular' projesi kapsamında son 2 yıldır Antalya'da Konyaaltı, Lara, Belek sahillerinde gönüllüler bırakılan plastik atıklar ve izmaritleri temizleyip, insanları uyarmaya çalışıyor. Projede, insanların tek kullanımlık plastik ürünleri kullanmamaları yönünde de farkındalık oluşturulmaya çalışılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ikinci gün: Dilan Polat'ın kara kutusu 'Mıstık' konuştu
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ikinci gün: Dilan Polat'ın kara kutusu 'Mıstık' konuştu
        "Kabul edilebilir değil!"
        "Kabul edilebilir değil!"
        Bu hafta sonu Marmara'da sağanak var!
        Bu hafta sonu Marmara'da sağanak var!
        Ayşe Özgecan Usta'nın terastan düşerek ölümünde sevgilisine beraat
        Ayşe Özgecan Usta'nın terastan düşerek ölümünde sevgilisine beraat
        Taciz skandalının yaşandığı işletme mühürlendi
        Taciz skandalının yaşandığı işletme mühürlendi
        Macron, Michel Barnier'i yeni başbakan olarak atadı
        Macron, Michel Barnier'i yeni başbakan olarak atadı
        Önce çalışanını sonra karısını öldürdü!
        Önce çalışanını sonra karısını öldürdü!
        Ünlüler arasında yeni akım
        Ünlüler arasında yeni akım
        İstanbul Valiliği'nden okul saatleri açıklaması
        İstanbul Valiliği'nden okul saatleri açıklaması
        OVP'ye göre dolar kuru ne olacak?
        OVP'ye göre dolar kuru ne olacak?
        Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı
        Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı
        Putin'den nükleer santrallere yönelik saldırılara ilişkin konuştu
        Putin'den nükleer santrallere yönelik saldırılara ilişkin konuştu
        Büyük Selçuklu dönemine ait erzak deposu bulundu
        Büyük Selçuklu dönemine ait erzak deposu bulundu
        Uluslar Ligi'ndeki maceramız başlıyor
        Uluslar Ligi'ndeki maceramız başlıyor
        Nemrut Dağı'nın tarihi ve heykelleri hakkında bilinmeyenler
        Nemrut Dağı'nın tarihi ve heykelleri hakkında bilinmeyenler
        Arda Güler, büyük ödüle aday!
        Arda Güler, büyük ödüle aday!
        Doğum sıranız kişiliğinizi etkiler mi?
        Doğum sıranız kişiliğinizi etkiler mi?
        Kazanan Oliveira oldu!
        Kazanan Oliveira oldu!
        Borsada yatırım tecrübe istermiş
        Borsada yatırım tecrübe istermiş
        Ebru Acer'den bronz madalya!
        Ebru Acer'den bronz madalya!

        Benzer Haberler

        TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, Antalya'da konuştu:
        TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, Antalya'da konuştu:
        TEKNOFEST Akdeniz başladı; 1,5 milyonun üstünde başvuru (3)
        TEKNOFEST Akdeniz başladı; 1,5 milyonun üstünde başvuru (3)
        TEKNOFEST Akdeniz başladı; 1,5 milyonun üstünde başvuru (2)
        TEKNOFEST Akdeniz başladı; 1,5 milyonun üstünde başvuru (2)
        Manavgat'ta firari hükümlü yakalandı
        Manavgat'ta firari hükümlü yakalandı
        Antalya'da düzenlenen operasyonda 1070 litre kaçak alkol ele geçirildi
        Antalya'da düzenlenen operasyonda 1070 litre kaçak alkol ele geçirildi
        Antalya'da taraftar lokalinin kurşunlanmasıyla ilgili yakalanan 2 zanlı tut...
        Antalya'da taraftar lokalinin kurşunlanmasıyla ilgili yakalanan 2 zanlı tut...