TEKNOFEST Akdeniz başladı; 1,5 milyonun üstünde başvuru

DÜNYANIN en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) teknoloji yarışmaları finallerine bu yıl 5-8 Eylül'de Türkiye turizminin başkenti Antalya ev sahipliği yapıyor. TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın da katılımıyla yapay zekadan helikopter tasarımına kadar 25 teknoloji yarışmasına 1 milyon 500 binin üzerinde yarışmacı başvuruda bulundu.

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen teknoloji yarışmaları Antalya ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde başladı. 5-8 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek yarışmalar teknoloji tutkunlarını bir araya getirirken heyecan dolu bir yolculuğa ev sahipliği yapıyor. TEKNOFEST Akdeniz kapsamındaki 49 ana kategori, 127 alt kategoride düzenlenen yarışmalara toplam 1 milyon 650 bin yarışmacı başvurusu alınırken, Antalya'da düzenlenecek olan 25 teknoloji yarışmasına ise 1 milyon 500 binin üzerinde yarışmacı başvuruda bulundu.