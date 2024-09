TEKNOFEST Akdeniz başladı; 1,5 milyonun üstünde başvuru (2)

BAYRAKTAR:TEKNOFEST YİNE KENDİ REKORUNU KIRDI

TEKNOFEST ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’in düzenlendiği ANFAŞ Fuar Alanı'nda basın toplantısı yaptı. TEKNOFEST Akdeniz'de 11 ilde, 25 farklı alanda yarışmaların başladığını belirten Selçuk Bayraktar, "Bu yıl toplamda 49 farklı kategoride yarışmamız var. 10 yeni kategori de ilave edilmiş durumda. Bunların arasında kuantum teknolojileri, finansal teknolojiler, nükleer enerji teknolojileri, Türkçe tabanlı yapay zeka dil modeli yarışması, kablosuz haberleşme yarışmaları gibi çok geniş yelpazede yeni yarışmalarımız, mevcut yarışmalarımıza ilave oldu. Bu yıl TEKNOFEST yine kendi rekorunu kırdı. 1,5 milyonun üzerinde genç kardeşimiz, bu yarışmalara başvurdu. 700 bin farklı takım kurmuşlardı. Tabii bu dünya ve Türkiye açısından baktığımızda, açık ara bir teknoloji platformu için açık ara büyük bir rekor" dedi.

TÜRK SAVUNMA SANAYİNE BÜYÜK İLGİ VAR

Tüm dünyadan Türkiye'nin savunma eserlerine büyük rağbet olduğundan bahseden Bayraktar, şunları söyledi:

"Akıllı mühimmat sistemleri, insansız hava araçları, insansız sistemlerden başlamak üzere çok geniş bir yelpazede tüm ürünlerinin artık dünyada hem tanınırlığı hem de bir anlamda marka değeri var. Bundan 20 sene öncesine döndüğünüzde Türkiye yüzde 85 oranında dışarıya bağımlı bir ülkeydi. Şu an ise çok yüksek bir yerlilik oranıyla, SİHA'larımızda bu yüzde 90'ların üzerinde, diğer alanlarda da yüzde 60-70'lerin üzerinde. Neredeyse bize ambargo uygulanan her ürünün öncelikle muadili, sonrasında daha iyisini yapan bir savunma ekosistemi var. Türkiye'nin ve dünyanın her yerinden özellikle tabii dünyadaki jeostratejik gerilimler düşünüldüğünde, Türk savunma sanayine büyük ilgi var. TEKNOFEST'in maksadı, orada oluşan enerjiyi teknolojinin tüm diğer sivil alanlarına yayarak çok daha büyük bir insanlık faydasına katma değer üretmek."