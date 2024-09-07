TEKNOFEST'te siber güvenlik yarışması

ANTALYA'dadüzenlenen TEKNOFEST Akdeniz Teknoloji Yarışmaları Finali kapsamında, HackMasters Yarışması yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi olarak her yıl TEKNOFEST kapsamında siber güvenlik yarışması düzenlediklerini belirten Başkan Vekili Yusuf Tancan, "Yarışmaya ilgi, bu yıl geçen yıllardan daha fazlaydı. Yaklaşık 39 farklı ülkeden 2250'ye yakın bireysel başvuru oldu" dedi.

Bu yıl 39 farklı ülkeden 2 bin 248 bireysel, 1000'e yakın takım başvurusu olan HackMasters'da, biri Azerbaycan'dan olmak üzere 10 takımın finale katılmaya hak kazandığı açıklandı. Yarışmanın startı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkan Vekili Yusuf Tancan ve T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır tarafından verildi. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi olarak her yıl TEKNOFEST kapsamında siber güvenlik yarışması düzenlediklerini belirten Yusuf Tancan, "Yarışmaya ilgi, bu yıl geçen yıllardan daha fazlaydı. Yaklaşık 39 farklı ülkeden 2250'ye yakın bireysel başvuru oldu. Öncelikle hepinizi 1000'e yakın takım arasında ilk 10'a, finale kalmaya hak kazandığınız için tebrik ediyorum. Aramızda kardeş ülke Azerbaycan'dan da bir finalist takımımız var. Kendilerine hem hoş geldiniz diyor hem de başarılar diliyorum. Bunun yanında Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi olarak hem kuruluşuna hem de gelişmesine destek verdiğimiz Türkiye'nin ilk siber güvenlik lisesinden de bir takımımız, bu sene finale kalma başarı gösterdi. Onları da ayrıca tebrik ediyorum. Ana temamız, bu sene TEKNOFEST Akdeniz'in ana temasıyla da uyumlu olarak Yapay Zekanın Güvenliği olarak belirlendi. Teknik komite, final için kurgusal bir teknoloji şirketi oluşturdu ve bu teknoloji şirketinin yapay zeka uygulaması size yarışma boyunca rehberlik ediyor olacak. Heyecanlı ve sürprizlerle dolu bir yarışma" diye konuştu.