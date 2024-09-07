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        Antalya'da orman yangını (2)

        BÖLGESARP VE DAĞLIK, RÜZGAR ETKİLİAntalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 15:08 Güncelleme: 07.09.2024 - 15:15
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        Antalya'da orman yangını (2)
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        BÖLGESARP VE DAĞLIK, RÜZGAR ETKİLİ

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. Bölgenin sarp kayalık ve dağlık olması çalışmaları güçleştirirken, 4 uçak, 2 helikopter, 5 arazöz ve 1 su tankerinin yanı sıra çok sayıda orman işçisi ve itfaiye eri yangına müdahale ediyor. Bölgede rüzgar etkili olurken, ekipler yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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