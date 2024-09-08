Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Dedesinin izinden giden Belaruslu David, er meydanına hazırlanıyor

        BELARUS'tan 4 yıl önce ailesiyle Antalya'ya taşınan David Kukchanka (10), yağlı güreş eğitimi almaya başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 10:33 Güncelleme: 08.09.2024 - 10:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dedesinin izinden giden Belaruslu David, er meydanına hazırlanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        BELARUS'tan 4 yıl önce ailesiyle Antalya'ya taşınan David Kukchanka (10), yağlı güreş eğitimi almaya başladı. Dedesi serbest stil güreşçi olan küçük David, “Ailemde güreşle ilgilenen birçok kişi var. Büyükbabam serbest stil güreşte başarılı bir sporcu ve antrenördü. Bu sporu seviyorum, çünkü bu spor bizim aile geleneğimiz" dedi.

        Belarus'ta yaşayan Andrei ve Anastasiya Kukchanka çifti ile oğulları David, 2020 yılında tatil için Antalya'ya geldi. Kenti çok beğenen aile, bir süre sonra Antalya'ya yerleşti. Okula giden ve bir yandan da Türkçe öğrenen çiftin oğlu David, spor yapmak istediğini söyledi. Dedesi Georgii Darbuashvili ve kuzeni Danil Maslakov profesyonel serbest stil güreşçi olan David, ailesi tarafından judo, tekvando, karate gibi sporlara yönlendirildi. Ailesinde gördüğü güreşe başlamak istediğini ifade eden David, yaz tatilinde Konyaaltı Belediyesi'nin başlattığı yaz spor okullarında güreş eğitimi almaya başladı. Kursta eğitim görenler ve eğitim verenler, yağlı güreş eğitimi alan Belaruslu çocuğu görünce ilk etapta şaşırdı. 3 ay akranlarıyla yağlı güreş eğitimi alan David'i, annesi de bir an yalnız bırakmıyor. Er meydanına çıkmak isteyen David, aile geleneği olarak gördüğü güreşe devam etmek ve başarılı olmak istiyor.

        'BU SPORU SEVİYORUM'

        Yağlı güreş ile yeni tanıştığını belirten David Kukchanka, “Bu yıl güreşe yeni başladım. Antrenörüme ilgisinden dolayı teşekkür ediyorum. Hocamız çok profesyonel biri. 4 yıldır Türkiye'deyim ve Türk okuluna gidiyorum. Bu ülkeyi seviyorum ve burada kalmak istiyorum. Ailemde güreşle ilgilenen birçok kişi var. Büyükbabam serbest stil güreşte başarılı bir sporcu ve antrenördü. Kuzenim de güreşte Avrupa Şampiyonası'na katılıyor. Ben de güreşte başarılı olmak istiyorum. Bu sporu seviyorum, çünkü bu spor bizim aile geleneğimiz" diye konuştu.

        'BU SPOR KANIMIZDAN GELEN BİR ŞEY'

        Anastasiya Kukchanka ise “Bu spor ailemizden, kanımızdan gelen bir şey. Belarus'tan buraya geldik ve burada oğlum dedesi, dayısı gibi sporla uğraşıyor. Oğlum daha önce denemek için judo, tekvando, karate gibi sporlara da gitti. Ancak bu sporların hepsinde güreş moduna giriyor ve güreşmek istiyordu. Türkiye'deki yağlı güreşi bilmiyorduk. Araştırdık ve güreşe başladı. Güreşe devam etmeyi kendisi istiyor" dedi.

        'KISPETLE TANIŞTIRMAK İSTEDİK'

        David'i karşılarında ilk gördüklerinde şaşırdıklarını söyleyen Konyaaltı Belediyesi Güreş Antrenörü İbrahim Gökhan Gökalp, “Bu sene kurslarımıza katılım yoğundu. Konyaaltı bir güreş evi diyebiliriz. Kurslarda ilk defa karşılaştığım David adında bir öğrencimiz var. Aileden gelen güreş geçmişi varmış. Kendisi de yetenekli ve istekli. Onu sadece minderde değil, kıspetle de tanıştırmak istedik. Ortaya ne çıkacak çok merak ediyorum" ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin toprağa verildi
        Narin toprağa verildi
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        Kabine bugün toplanıyor
        Kabine bugün toplanıyor
        Yunanistan aşırı turizme karşı harekete geçti
        Yunanistan aşırı turizme karşı harekete geçti
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Yeni eğitim-öğretim dönemi bugün başlıyor
        Yeni eğitim-öğretim dönemi bugün başlıyor
        Aslan'dan çifte atak!
        Aslan'dan çifte atak!
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        Josef'e silahlı soygun şoku!
        Josef'e silahlı soygun şoku!
        Yagi Tayfunu'nda can kaybı yükseliyor!
        Yagi Tayfunu'nda can kaybı yükseliyor!
        HT Spor, 10 Eylül'de sizlerle
        HT Spor, 10 Eylül'de sizlerle
        2 yıl önce Mısır'da gemiye binmişti! DNA'sı çıkmadı!
        2 yıl önce Mısır'da gemiye binmişti! DNA'sı çıkmadı!
        Fransa'da binlerce kişi sokağa çıktı!
        Fransa'da binlerce kişi sokağa çıktı!
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        Dünyanın en küçük canlısı hangisi?
        Dünyanın en küçük canlısı hangisi?
        TL ve borsa niye %50 iskontolu?
        TL ve borsa niye %50 iskontolu?
        Trump ve Harris ilk kez karşı karşıya gelecek
        Trump ve Harris ilk kez karşı karşıya gelecek
        Tarihin en uzun süre hüküm süren 7 İmparatorluğu!
        Tarihin en uzun süre hüküm süren 7 İmparatorluğu!
        Sevgiliye kavuşmak 14 saat
        Sevgiliye kavuşmak 14 saat

        Benzer Haberler

        Antalya'da takla atan otomobilin sürücüsü öldü
        Antalya'da takla atan otomobilin sürücüsü öldü
        Yoldan çıkıp 50 metre yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü
        Yoldan çıkıp 50 metre yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü
        Peugeot Türkiye Genel Müdürü Reyhanoğlu, otomotiv sektörünü değerlendirdi:
        Peugeot Türkiye Genel Müdürü Reyhanoğlu, otomotiv sektörünü değerlendirdi:
        Antalyalı kırtasiyecilerden anaokullarının 'ihale hazırlığı'na tepki
        Antalyalı kırtasiyecilerden anaokullarının 'ihale hazırlığı'na tepki
        Kaş'ta orman yangını (2)
        Kaş'ta orman yangını (2)
        "3. Uluslararası Food Fest Antalya" sona erdi
        "3. Uluslararası Food Fest Antalya" sona erdi