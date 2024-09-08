Dedesinin izinden giden Belaruslu David, er meydanına hazırlanıyor

BELARUS'tan 4 yıl önce ailesiyle Antalya'ya taşınan David Kukchanka (10), yağlı güreş eğitimi almaya başladı. Dedesi serbest stil güreşçi olan küçük David, “Ailemde güreşle ilgilenen birçok kişi var. Büyükbabam serbest stil güreşte başarılı bir sporcu ve antrenördü. Bu sporu seviyorum, çünkü bu spor bizim aile geleneğimiz" dedi.

Belarus'ta yaşayan Andrei ve Anastasiya Kukchanka çifti ile oğulları David, 2020 yılında tatil için Antalya'ya geldi. Kenti çok beğenen aile, bir süre sonra Antalya'ya yerleşti. Okula giden ve bir yandan da Türkçe öğrenen çiftin oğlu David, spor yapmak istediğini söyledi. Dedesi Georgii Darbuashvili ve kuzeni Danil Maslakov profesyonel serbest stil güreşçi olan David, ailesi tarafından judo, tekvando, karate gibi sporlara yönlendirildi. Ailesinde gördüğü güreşe başlamak istediğini ifade eden David, yaz tatilinde Konyaaltı Belediyesi'nin başlattığı yaz spor okullarında güreş eğitimi almaya başladı. Kursta eğitim görenler ve eğitim verenler, yağlı güreş eğitimi alan Belaruslu çocuğu görünce ilk etapta şaşırdı. 3 ay akranlarıyla yağlı güreş eğitimi alan David'i, annesi de bir an yalnız bırakmıyor. Er meydanına çıkmak isteyen David, aile geleneği olarak gördüğü güreşe devam etmek ve başarılı olmak istiyor.

'BU SPORU SEVİYORUM' Yağlı güreş ile yeni tanıştığını belirten David Kukchanka, “Bu yıl güreşe yeni başladım. Antrenörüme ilgisinden dolayı teşekkür ediyorum. Hocamız çok profesyonel biri. 4 yıldır Türkiye'deyim ve Türk okuluna gidiyorum. Bu ülkeyi seviyorum ve burada kalmak istiyorum. Ailemde güreşle ilgilenen birçok kişi var. Büyükbabam serbest stil güreşte başarılı bir sporcu ve antrenördü. Kuzenim de güreşte Avrupa Şampiyonası'na katılıyor. Ben de güreşte başarılı olmak istiyorum. Bu sporu seviyorum, çünkü bu spor bizim aile geleneğimiz" diye konuştu.