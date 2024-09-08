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        Antalya'daki orman yangını kontrol altında

        ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde dün çıkan orman yangını, sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 11:17 Güncelleme: 08.09.2024 - 11:20
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        Antalya'daki orman yangını kontrol altında
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        ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde dün çıkan orman yangını, sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

        Kumluca'ya bağlı yaklaşık 1600 rakımlı Kuzca Mahallesi Ayıbeleni mevkisindeki ormandan dün sabah saatlerinde duman yükseldiğini görenler, 177 Orman Yangını İhbar Hattı'ndan yardım istedi. Kara ulaşımının güç olduğu bölgeye ilk etapta yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Helikopterin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı. Ancak saat 10.00 sıralarında rüzgarın hızını artırmasıyla yeniden alevlenen yangın, yayılmaya başladı. Karadan müdahalenin güçlükle yapılabildiği bölgeye 4 uçak, 2 helikopter, 5 arazöz ve 1 su tankeri sevk edildi. Bölgenin sarp kayalık ve dağlık olması söndürme çalışmalarını güçleştirdi. Gece boyu süren çalışmalar sonrasında yangın, sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

        Yangının önceki gece etkili olan yağış sırasında yıldırım düşmesi sonucu çıktığı, sabah saatlerinde yayıldığı üzerinde duruluyor.

        Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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