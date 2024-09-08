Antalya'daki orman yangını kontrol altında

Kumluca'ya bağlı yaklaşık 1600 rakımlı Kuzca Mahallesi Ayıbeleni mevkisindeki ormandan dün sabah saatlerinde duman yükseldiğini görenler, 177 Orman Yangını İhbar Hattı'ndan yardım istedi. Kara ulaşımının güç olduğu bölgeye ilk etapta yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Helikopterin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı. Ancak saat 10.00 sıralarında rüzgarın hızını artırmasıyla yeniden alevlenen yangın, yayılmaya başladı. Karadan müdahalenin güçlükle yapılabildiği bölgeye 4 uçak, 2 helikopter, 5 arazöz ve 1 su tankeri sevk edildi. Bölgenin sarp kayalık ve dağlık olması söndürme çalışmalarını güçleştirdi. Gece boyu süren çalışmalar sonrasında yangın, sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

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