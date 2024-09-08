Çocukların oynadığı tüfek ateş aldı: 1 ölü, 1 yaralı (2)

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Y.G.'nin oynadığı tüfeğin ateş almasıyla yaşamını yitiren Deniz Şahin'in cansız bedeni, babası Ahmet Şahin ve yakınları tarafından otopsinin ardından defnedilmek üzere morgdan alındı. Ahmet Şahin, oğlunun cenazesi araca alındıktan sonra morgun kapı demirlerine yaslanıp ağladı.

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