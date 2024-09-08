Kaş'ta orman yangını

Kaş'ın Çataloluk Mahallesi’ndeki ormanda, öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevlere 4 uçak, 2 helikopter, 7 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 1 dozer ve çok sayıda yangın işçisiyle müdahale ediliyor. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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