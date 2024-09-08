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        Antalya'da yeni eğitim dönemi öncesi sahiller doldu

        HAVA sıcaklığının 34 dereceye ulaştığı Antalya'da, 2024-2025 eğitim öğretim yılı öncesi sahiller doldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 14:46 Güncelleme: 08.09.2024 - 14:50
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        Antalya'da yeni eğitim dönemi öncesi sahiller doldu
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        HAVA sıcaklığının 34 dereceye ulaştığı Antalya'da, 2024-2025 eğitim öğretim yılı öncesi sahiller doldu.

        Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Antalya'da sıcaklık gün içerisinde 34 dereceye kadar ulaştı. Nem oranının yüzde 70'e kadar ulaştığı kentte sıcak havadan bunalanlar, soluğu Konyaaltı Sahili'nde aldı. Sahile gelenlerin bir bölümü kumsalda güneşlenirken, bir bölümü ise sıcaklığı 31 derece olan denize girdi. Yarın başlayacak 2024-2025 eğitim öğretim yılı öncesinde sahillerde çocukların sayısının fazla olduğu görüldü.

        Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre sıcak ve güneşli havanın gelecek hafta da devam etmesi bekleniyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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