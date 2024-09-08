Antalya'da yeni eğitim dönemi öncesi sahiller doldu

HAVA sıcaklığının 34 dereceye ulaştığı Antalya'da, 2024-2025 eğitim öğretim yılı öncesi sahiller doldu.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Antalya'da sıcaklık gün içerisinde 34 dereceye kadar ulaştı. Nem oranının yüzde 70'e kadar ulaştığı kentte sıcak havadan bunalanlar, soluğu Konyaaltı Sahili'nde aldı. Sahile gelenlerin bir bölümü kumsalda güneşlenirken, bir bölümü ise sıcaklığı 31 derece olan denize girdi. Yarın başlayacak 2024-2025 eğitim öğretim yılı öncesinde sahillerde çocukların sayısının fazla olduğu görüldü.