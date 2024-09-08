Kaş'ta orman yangını (2)
KONTROLALTINA ALINDIAntalya'nın Kaş ilçesi Çataloluk Mahallesi'nde çıkan orman yangını, akşam saatlerinde kontrol altına alındı.
KONTROLALTINA ALINDI
Antalya'nın Kaş ilçesi Çataloluk Mahallesi’nde çıkan orman yangını, akşam saatlerinde kontrol altına alındı. Yangında 17 hektar alan zarar gördü.
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