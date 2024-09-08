Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Kaş'ta orman yangını (2)

        KONTROLALTINA ALINDIAntalya'nın Kaş ilçesi Çataloluk Mahallesi'nde çıkan orman yangını, akşam saatlerinde kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 23:16 Güncelleme: 08.09.2024 - 23:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kaş'ta orman yangını (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        KONTROLALTINA ALINDI

        Antalya'nın Kaş ilçesi Çataloluk Mahallesi’nde çıkan orman yangını, akşam saatlerinde kontrol altına alındı. Yangında 17 hektar alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kahrolduk! Narin canavarca katledilmiş!
        Kahrolduk! Narin canavarca katledilmiş!
        Askeri araç uçuruma yuvarlandı: 4 asker şehit oldu
        Askeri araç uçuruma yuvarlandı: 4 asker şehit oldu
        Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Savarona yatını ziyaret etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Savarona yatını ziyaret etti
        Narin'in ölümü Leyla'yı hatırlattı
        Narin'in ölümü Leyla'yı hatırlattı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin Güran paylaşımı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin Güran paylaşımı
        Paralimpik'te tarih yazdık!
        Paralimpik'te tarih yazdık!
        Muğla, Bursa, Balıkesir, Antalya ve Adana'da orman yangını
        Muğla, Bursa, Balıkesir, Antalya ve Adana'da orman yangını
        Sürpriz iddia!
        Sürpriz iddia!
        İstanbul'un göbeğinde yaşandı: Aracın önünü kesip içindekileri dövdüler
        İstanbul'un göbeğinde yaşandı: Aracın önünü kesip içindekileri dövdüler
        Ünlüler acıyı paylaştı
        Ünlüler acıyı paylaştı
        "Yoğun eleştirileri anlamıyorum"
        "Yoğun eleştirileri anlamıyorum"
        Sevgiliye kavuşmak 14 saat
        Sevgiliye kavuşmak 14 saat
        Beşiktaş'tan fikstür hamlesi
        Beşiktaş'tan fikstür hamlesi
        Aşırı çalışmaktan kaynaklanan sorunlar nelerdir?
        Aşırı çalışmaktan kaynaklanan sorunlar nelerdir?
        İlkan Karaman hayatını kaybetti
        İlkan Karaman hayatını kaybetti
        2024’te devam filmlerinin gişe sıralaması
        2024’te devam filmlerinin gişe sıralaması
        Tarihin en uzun süre hüküm süren 7 İmparatorluğu!
        Tarihin en uzun süre hüküm süren 7 İmparatorluğu!
        Trump'tan Putin'e: Kırıldım
        Trump'tan Putin'e: Kırıldım
        40 dakikalık Türkiye ziyareti
        40 dakikalık Türkiye ziyareti

        Benzer Haberler

        "3. Uluslararası Food Fest Antalya" sona erdi
        "3. Uluslararası Food Fest Antalya" sona erdi
        Antalya'da Doğan Hakyemez Gençler Turnuvası düzenlendi
        Antalya'da Doğan Hakyemez Gençler Turnuvası düzenlendi
        GÜNCELLEME 2 - Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına...
        GÜNCELLEME 2 - Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına...
        672. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Enes Doğan kazandı
        672. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Enes Doğan kazandı
        Başpehlivan Doğan, 672. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'ndeki şampiyonluğunu...
        Başpehlivan Doğan, 672. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'ndeki şampiyonluğunu...
        672. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlar Doğan ile Okulu final...
        672. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlar Doğan ile Okulu final...