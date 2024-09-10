Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        60 bin işletmeci pandemide konulan 'Nargile yasağı'nın kaldırılmasını bekliyor

        TÜRKİYE Kahveciler, Kıraathaneciler ve Büfeciler Federasyonu Başkanı Murat Ağaoğlu, pandemi döneminden bu yana yasak olan nargile hizmetinin bu kapsamdan çıkarılması için İçişleri Bakanlığı'na başvurduklarını söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 13:17 Güncelleme: 10.09.2024 - 13:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        60 bin işletmeci pandemide konulan 'Nargile yasağı'nın kaldırılmasını bekliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        TÜRKİYE Kahveciler, Kıraathaneciler ve Büfeciler Federasyonu Başkanı Murat Ağaoğlu, pandemi döneminden bu yana yasak olan nargile hizmetinin bu kapsamdan çıkarılması için İçişleri Bakanlığı'na başvurduklarını söyledi. Ağaoğlu, 50-60 bin işletmenin çıkacak kararı beklediğini söyledi.

        2019 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi döneminde, Türkiye'deki hizmet sektöründe birtakım kısıtlamalar ve yasaklar uygulandı. Bu kapsamda kafe, bar ve benzeri işletmelerde bulaşı riskinin yoğun olduğu nargile hizmeti yasaklandı. Geçen 5 yılın ardından birçok sektörde yasaklar ve kısıtlamalar kaldırıldı ancak nargile kullanımı hala yasak. Yasağa rağmen nargile hizmeti veren işletmelere esneklik sağlansa da ceza yazılacağı düşüncesiyle bu hizmeti veremeyen işletmeler sık sık yasağın kaldırılması yönündeki taleplerini İçişleri Bakanlığı'na iletti.

        Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler ve Büfeciler Federasyonu Başkanı Murat Ağaoğlu, işletmelerin bu talebini dosya halinde İçişleri Bakanlığı'na iletti. Yasağın kaldırılacağı beklentisi, nargile hizmeti veren işletmelerde sevinçle karşılandı.

        Federasyona bağlı 180 bin işletme olduğunu belirten Başkan Ağaoğlu, “Sürekli bize bu yasağın ne zaman kalkacağı soruluyor. Edirne'den Kars'a kadar işletmelerimiz merakla bekliyor. İşletmeler ruhsatlarını da yeniledi. Nargile ruhsatlarının iptal olmaması için tüm işlemler tamamlandı" dedi.

        ‘HER YERDE VAR AMA ‘YASAK’ OLARAK GEÇİYOR’

        Oteller başta olmak üzere, kafe ve kıraathanelerde turistlerin nargile hizmetine ilgi gösterdiğini belirten Başkan Ağaoğlu, “Turizm bölgelerinde hala nargile satışı yapılmakta. Her yerde var ama yasak olarak geçiyor. İstenirse kolluk güçleri ceza yazabilir. 60-70 bin işletmeden söz ediyoruz. Esnafımızın işi iyi olursa piyasada hareketlilik olacak. Pandemide yara alan esnaf yeni yeni kendisini toparlamaya başladı. Yüzde 30-40 hareketlilik olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

        'MÜŞTERİLER SİTEM EDİP GERİ DÖNÜYOR'

        Kıraathane işletmecisi Oğuz Güneş, gün içerisinde yüzlerce müşterisi olduğunu, gelenlerin çoğunluğunun nargile talebinde bulunduğunu ancak bu hizmeti veremediğini söyledi. Nargilenin 300-400 lira arasında değişen fiyatı olduğunu belirten Güneş, “Pandemiden beri nargile yasağımız var, bu yasağa karşın müşteriden çok talep var. Maalesef geri çeviriyoruz. Bu nedenle işlerimiz düşüyor. Yasak kalkarsa memnun olacağız. Nargile yasak diye gelip, geri giden müşterilerimiz oluyor. Bu hizmeti yasak olduğu için veremiyoruz ve bize sitem ediyorlar. Müşterimizi kaybediyoruz" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin soruşturmasında ek ifade ortaya çıktı! 35 soru!
        Narin soruşturmasında ek ifade ortaya çıktı! 35 soru!
        Narin'in ön otopsi raporu kahretti!
        Narin'in ön otopsi raporu kahretti!
        Kuyu açarken toprak altında kaldılar!
        Kuyu açarken toprak altında kaldılar!
        Kimyasal koku detayı! İstanbul'da Çinli iş insanı ölü bulundu
        Kimyasal koku detayı! İstanbul'da Çinli iş insanı ölü bulundu
        Restoranlara fiyat artırmama çağrısı
        Restoranlara fiyat artırmama çağrısı
        "Beni çok arayacaksınız çoookkk"
        "Beni çok arayacaksınız çoookkk"
        Milli Kick Boksçu Caner Tikicieri öldürüldü!
        Milli Kick Boksçu Caner Tikicieri öldürüldü!
        Kerem'in G.Saray'a gelişinin hikayesi!
        Kerem'in G.Saray'a gelişinin hikayesi!
        Fillerin atalarına ait... 9 milyon yıllık!
        Fillerin atalarına ait... 9 milyon yıllık!
        Özkan çiftinin 'Altın Eller'i, Altın Portakal'da
        Özkan çiftinin 'Altın Eller'i, Altın Portakal'da
        11 aydır süren savaşta Netanyahu'nun çıkmazı
        11 aydır süren savaşta Netanyahu'nun çıkmazı
        3 günde 600 bin lira
        3 günde 600 bin lira
        İşsizlik temmuzda yüzde 8,8 oldu
        İşsizlik temmuzda yüzde 8,8 oldu
        Hayata yüzmeyle tutundu!
        Hayata yüzmeyle tutundu!
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        "Bizi affetmesinler"
        "Bizi affetmesinler"
        HT Spor bugün yayında!
        HT Spor bugün yayında!
        Trimester ne demek?
        Trimester ne demek?
        Beklenen iPhone 16 tanıtıldı!
        Beklenen iPhone 16 tanıtıldı!
        Mourinho HT SPOR'da!
        Mourinho HT SPOR'da!

        Benzer Haberler

        Antalya'da kayıp engelli kişinin bulunması için arama başlatıldı
        Antalya'da kayıp engelli kişinin bulunması için arama başlatıldı
        Çıralı'da deniz kaplumbağası yuvalama sezonu, rekorla tamamlandı
        Çıralı'da deniz kaplumbağası yuvalama sezonu, rekorla tamamlandı
        Antalya'da yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu
        Antalya'da yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu
        Milyon dolarlık golf sahalarının bakımı özenle yapılıyor
        Milyon dolarlık golf sahalarının bakımı özenle yapılıyor
        Özkan çiftinin 'Altın Eller'i, Altın Portakal'da
        Özkan çiftinin 'Altın Eller'i, Altın Portakal'da
        Alanya'da minibüsle çarpışan otomobildeki genç sürücü öldü
        Alanya'da minibüsle çarpışan otomobildeki genç sürücü öldü