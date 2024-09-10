60 bin işletmeci pandemide konulan 'Nargile yasağı'nın kaldırılmasını bekliyor

TÜRKİYE Kahveciler, Kıraathaneciler ve Büfeciler Federasyonu Başkanı Murat Ağaoğlu, pandemi döneminden bu yana yasak olan nargile hizmetinin bu kapsamdan çıkarılması için İçişleri Bakanlığı'na başvurduklarını söyledi. Ağaoğlu, 50-60 bin işletmenin çıkacak kararı beklediğini söyledi.

2019 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi döneminde, Türkiye'deki hizmet sektöründe birtakım kısıtlamalar ve yasaklar uygulandı. Bu kapsamda kafe, bar ve benzeri işletmelerde bulaşı riskinin yoğun olduğu nargile hizmeti yasaklandı. Geçen 5 yılın ardından birçok sektörde yasaklar ve kısıtlamalar kaldırıldı ancak nargile kullanımı hala yasak. Yasağa rağmen nargile hizmeti veren işletmelere esneklik sağlansa da ceza yazılacağı düşüncesiyle bu hizmeti veremeyen işletmeler sık sık yasağın kaldırılması yönündeki taleplerini İçişleri Bakanlığı'na iletti.

Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler ve Büfeciler Federasyonu Başkanı Murat Ağaoğlu, işletmelerin bu talebini dosya halinde İçişleri Bakanlığı'na iletti. Yasağın kaldırılacağı beklentisi, nargile hizmeti veren işletmelerde sevinçle karşılandı. Federasyona bağlı 180 bin işletme olduğunu belirten Başkan Ağaoğlu, “Sürekli bize bu yasağın ne zaman kalkacağı soruluyor. Edirne'den Kars'a kadar işletmelerimiz merakla bekliyor. İşletmeler ruhsatlarını da yeniledi. Nargile ruhsatlarının iptal olmaması için tüm işlemler tamamlandı" dedi. ‘HER YERDE VAR AMA ‘YASAK’ OLARAK GEÇİYOR’