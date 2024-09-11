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        Denizde su sporu yaparken düştü, teknenin çarpmasıyla öldü

        ANTALYA'nın Alanya ilçesinde su sporu yaparken teknenin çektiği şişme bottan düşen Cennet Aslan (36), başka bir parasailing teknesinin çarpmasıyla hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 17:33 Güncelleme: 11.09.2024 - 19:15
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        Denizde su sporu yaparken düştü, teknenin çarpmasıyla öldü
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        ANTALYA'nın Alanya ilçesinde su sporu yaparken teknenin çektiği şişme bottan düşen Cennet Aslan (36), başka bir parasailing teknesinin çarpmasıyla hayatını kaybetti.

        Olay, saat 13.00 sıralarında Okurcalar sahili açıklarında meydana geldi. Cennet Aslan, denizde su sporu yaparken teknenin iple çektiği şişme bottan düştü. Bu sırada başka bir parasailing teknesi ise Cennet Aslan'ın üzerinden geçti. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sahil güvenlik, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen Cennet Aslan'ın cansız bedeni, denizdekilerin yardımıyla sahil güvenlik ekipleri tarafından lastik botla kıyıya çekildi. Cennet Aslan'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından Alanya Belediye morguna konuldu.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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