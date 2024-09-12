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        TEKNOFEST kapsamındaki Akıllı Wi-Fi Yarışması'nın kazananları belli oldu

        HAVACILIK, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında, bu yıl Turkcell'in öncülüğünde ilk kez gerçekleştirilen Akıllı Wi-Fi Kapsama Yarışması'nın final etabı Antalya'da tamamlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 10:01 Güncelleme: 12.09.2024 - 10:05
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        TEKNOFEST kapsamındaki Akıllı Wi-Fi Yarışması'nın kazananları belli oldu
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        HAVACILIK, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında, bu yıl Turkcell'in öncülüğünde ilk kez gerçekleştirilen Akıllı Wi-Fi Kapsama Yarışması'nın final etabı Antalya'da tamamlandı. Yarışma, iç mekanlardaki internet kullanıcılarının kapsama verimliliği için yenilikçi çözümler sunmayı hedefliyor. Yarışmada Uludağ Üniversitesi'nden 'Connect IT' takımı Birincilik Ödülü'nün sahibi olurken, Abdullah Gül Üniversitesi'nden 'AGUtech' takımı İkincilik Ödülü'nü, Konya Teknik Üniversitesi'nden 'EfsunTek' takımı ise Üçüncülük Ödülü'nü kazandı. Dereceye giren ekiplere ödülleri, 2-6 Ekim tarihlerinde düzenlenecek olan TEKNOFEST Adana'da verilecek.

        Turkcell'in TEKNOFEST kapsamında düzenlediği ve şubat ayında başlayan Akıllı Wi-Fi Kapsama Yarışması'nda final etabı tamamlanarak kazananlar belirlendi. 66 üniversiteden toplam 191 ekibin başvurduğu yarışmada, 17 takım ön başvuru aşamasını geçmeyi başardı. Üniversitelerden lisans ve doktora seviyesinde ekiplerin katıldığı Akıllı Wi-Fi Kapsama Yarışması'nda, 11 takım finale kalmaya hak kazandı. Finalist takımlar, ev ve ofis gibi kapalı mekanlarda Wi-Fi kapsamasının en üst düzeye çıkarılmasını sağlayacak çözümler geliştirmek için kıyasıya yarıştı.

        'YERLİ TEKNOLOJİLERİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN DESTEKLERİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ'

        Antalya'da yarışma için organize edilen bir ev ortamında finalist ekiplerle bir araya gelen Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, “Kullanıcılarımızın en iyi ve hızlı internet deneyimini yaşamalarını sağlamak, önemli önceliklerimizden biri olmaya devam ediyor. Bu doğrultuda, TEKNOFEST kapsamında ilk kez hayata geçirdiğimiz Akıllı Wi-Fi Kapsama Yarışması ile bu alanda teknolojik çözümlerin geliştirilmesini desteklemekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Öte yandan bu yarışma, kullanıcılarımıza evlerinde daha güçlü bir bağlantı sunarak internet performansında iyileşme açısından da önemli bir adım olacak. Çünkü modemlerin ev içerisinde sağladığı Wi-Fi kapsaması, modemin konumuna bağlı olarak değişebiliyor. Özellikle Türkiye'de yaygın olan betonarme binalarda bu durum, duvar yapıları nedeniyle çok daha büyük bir sorun oluşturuyor. Yarışma sonunda geliştirilecek ürün veya hizmetler, sadece kullanıcıların modemlerini en verimli noktada konumlandırmalarına imkân tanımakla kalmayacak, aynı zamanda sektördeki önemli bir soruna da çözüm bulunmasını sağlayacak. Belki dünyaya da sunulan patentli bir ürüne dönüşecek" dedi.

        Türkiye'de yeni teknolojilerin geliştirilmesini önceliklendirdiklerini belirten Dr. Ali Taha Koç, “Akıllı Wi-Fi Kapsama Yarışması da işte bu vizyonumuzun yeni bir adımı. Böyle bir yarışma düzenlememizin nedenlerinden biri de değişen teknolojilerle birlikte müşterilerimize daha yenilikçi ürün ve hizmetler sunma hedefimiz. Bu hedef doğrultusunda halihazırda 1.500'in üzerinde Ar-Ge mühendis kadromuz ile yenilikçi teknolojiler alanında 4 bin 500'den fazla ulusal ve uluslararası patent başvurumuz bulunuyor. Zaman zaman müşterilerimizden kullanım ya da dekoratif kaygılara dayalı geri bildirimler de alıyoruz. Bu geri bildirimleri dikkate alarak, böyle bir yarışmayla gençlerin de bakış açısını ve yenilikçi gücünü kullanarak ne gibi farklı çözümler sunabileceğimizi görmek istedik" diye konuştu.

        Genel Müdür Koç, “Bu yarışmanın bir diğer önemli getirisi ise üniversiteli gençlerimizi teknoloji ve bilim alanına çalışmaya teşvik etmesi. Türkiye'nin yarınlarına yön verecek olan gençlerimizin, teknolojik inovasyon alanında attığı adımların desteklenmesini çok önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

        YARIŞMANIN FİNALİ, UYGULAMALI OLARAK EV ORTAMINDA GERÇEKLEŞTİ

        Yarışmayla modemlerin ev içinde en uygun konuma yerleştirilerek, Wi-Fi kapsamasının en üst düzeye çıkarılması amaçlandı. Bu kapsamda final etabı, yarışma konusuyla birebir örtüşen gerçek bir ev ortamında gerçekleştirildi.

        Türkiye'deki ortalama hane yapısına uygun olarak seçilen ev ortamında finalist takımlar, geliştirdikleri algoritmaları kullanarak modem için en ideal konumu belirlemeye çalıştı. Takımların sağlamış olduğu Wi-Fi kapsama gücü, ev içinde belirli test noktalarında yapılan sinyal gücü ölçümleriyle tespit edildi.

        310 BİN TL ÖDÜLLÜ YARIŞMADA KAZANANLAR BELLİ OLDU

        Akıllı Wi-Fi Kapsama Yarışması'nda ödül kazanan takımlar, TEKNOFEST tarafından açıklandı ve 3 kategorideki prestij ödülleri Antalya'da düzenlenen törenle kazanan öğrencilere verildi. En Özgün Yazılım Ödülü'nü ODTÜ ve Bilkent Üniversitesi öğrencilerinden oluşan 'Wave Wireless Avengers' takımı, En İyi Sunum Ödülü'nü Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nden öğrencilerin kurduğu 'Vektör' takımı, En İyi Takım Ruhu Ödülü'nü Kadir Has Üniversitesi'nden 'Dronos Link' takımı kazandı.

        Yarışmada Uludağ Üniversitesi'nden 'Connect IT' takımı Birincilik Ödülü'nün sahibi olurken, Abdullah Gül Üniversitesi'nden 'AGUtech' takımı İkincilik Ödülü'nü, Konya Teknik Üniversitesi'nden 'EfsunTek' takımı ise Üçüncülük Ödülü'nü kazandı.

        Akıllı Wi-Fi Kapsama Yarışması'nda ilk üçe giren takımların ödülleri, 2-6 Ekim tarihleri arasında Adana'da gerçekleşecek TEKNOFEST 2024'te düzenlenen törenle sahiplerine verilecek. Yarışmada şampiyon takıma 120 bin TL, ikinci olan ekibe 100 bin TL, üçüncü olan ekibe ise 90 bin TL ödül verilecek.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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