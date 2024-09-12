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        Narin'in tutuklu amcasının 5 kez aradığı kuzeni: Sesi çok rahattı, panik hali yoktu

        DİYARBAKIR'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin'in (8) tutuklu amcası Salim Güran'ın, yeğeninin kaybolduğu 21 Ağustos'ta saat 16.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 13:33 Güncelleme: 12.09.2024 - 13:35
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        Narin'in tutuklu amcasının 5 kez aradığı kuzeni: Sesi çok rahattı, panik hali yoktu
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        DİYARBAKIR'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin’in (8) tutuklu amcası Salim Güran'ın, yeğeninin kaybolduğu 21 Ağustos’ta saat 16.43’ten sonra 5 kez aradığı Antalya'da tatil yapan kuzeni Mehmet Şerif Güran (44), "Sesi çok rahattı. Hiçbir titreme ya da tedirginlik hissetmedim. Sesinde panik hali yoktu" dedi.

        Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürerken, tutuklu bulunan amca Salim Güran'ın olay günü telefonla 5 kez görüştüğü kişiye DHA ulaştı. Amca Salim Güran'ın, en son 15.15’te okulun güvenlik kamerasına görüntüleri yansıyan Narin’in ortadan kaybolduktan sonra Antalya'daki bir cep telefonunu aradığı, 16.43 ile 17.59 saatleri arasında 1 saat 16 dakika içinde 5 kez görüştüğü saptandı. HTS kayıtlarının incelenmesinde toplam 352 saniye konuşma yapıldığı görüldü. Jandarma, Salim Güran'ın aradığı kişinin, Diyarbakır'da yaşayan amcasının oğlu Mehmet Şerif Güran olduğunu, 21 Ağustos günü Antalya'nın Kemer ilçesi Beldibi Mahallesi’ndeki bir otelde ailesiyle tatil yaptığını belirledi.

        Diyarbakır'da çiftçilikle uğraşan Mehmet Şerif Güran, "Antalya-Kemer'de ailemle tatil yapıyordum. İlk aramayı saat 16.43'te yaptı. Köydeki pamuk tarlamın kurtlandığını söyledi. Saat 16.55'te tarladan fotoğraf atıp 'İlaçlama yapayım mı?' diye sordu. Sesi çok rahattı. Hiçbir titreme ya da tedirginlik hissetmedim. Sesinde panik hali yoktu. Farklı bir şey de söylemedi. Hatta tatilde olduğum için 'Tatil nasıl gidiyor?' diye de takıldı" ifadelerini kullandı.

        Salim Güran'ın olay günü yolladığı fotoğrafları emniyet birimlerine teslim ettiğini söyleyen Mehmet Şerif Güran, ceset bulunduktan sonra da Diyarbakır'a döndüğünü belirtti. Güran, "Böyle bir şey yapmasını beklemezdim, desem onu korumuş gibi oluyor. Köydeki herkese bu tutum yüklendi. Gerçeği yargı ortaya çıkaracak" dedi.

        Soruşturma birimlerinin, amcanın hedef şaşırtmak için kuzeniyle irtibata geçtiği üzerinde durduğu bildirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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