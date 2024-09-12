Antalya'da tatilcilerin deniz keyfi
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yerli ve yabancı tatilciler, sıcak havada sahili doldurup, denizin ve güneşin keyfini çıkardı.
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yerli ve yabancı tatilciler, sıcak havada sahili doldurup, denizin ve güneşin keyfini çıkardı.
Alanya Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan verilere göre hava sıcaklığının 35 derece, deniz suyu sıcaklığının 30 derece, nem oranının yüzde 60 ölçüldüğü ilçede, güneşli havada yerli ve yabancı tatilciler sahili doldurdu. İlçenin ünlü Kleopatra ile Damlataş plajlarına gelen tatilcilerin bazıları şezlonglara ve kumsala uzanarak güneşlendi, bazıları ise denize girdi. Meteoroloji yetkilileri güneşli havanın hafta boyu devam edeceğini, salıdan itibaren yağışlı havanın hakim olacağını belirtti.
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