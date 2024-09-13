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        Deprem enkazında elinde kitapla bulunan rehberin 2 bin kitabı dağıtılıyor

        KAHRAMANMARAŞ merkezli depremde Adıyaman'daki otel enkazında elinde kitapla bulunan Türkiye'nin tanınan rehberlerinden Tamer Özdoğru'nun evindeki yaklaşık 2 bin kitabın meslektaşlarına dağıtılması için etkinlik başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 11:32 Güncelleme: 13.09.2024 - 11:35
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        Deprem enkazında elinde kitapla bulunan rehberin 2 bin kitabı dağıtılıyor
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        KAHRAMANMARAŞ merkezli depremde Adıyaman'daki otel enkazında elinde kitapla bulunan Türkiye'nin tanınan rehberlerinden Tamer Özdoğru'nun evindeki yaklaşık 2 bin kitabın meslektaşlarına dağıtılması için etkinlik başlatıldı.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremde Türkiye Rehberler Birliği'nin (TUREB) Güneydoğu Anadolu Uygulama Eğitim Gezisi sırasında Adıyaman'da konakladıkları Isias Otel'in yıkılması sonucu 30 rehber ve 1 otobüs kaptanı hayatını kaybetti. Rehber adayı öğrencilere eğitim sırasında enkazda yaşamını yitiren Türkiye'nin tanınmış rehberlerinden Tamer Özdoğru'nun 2 bine yakın kitabının meslektaşlarına dağıtılmasına yönelik ailesi tarafından proje hazırlandı.

        Antalya'da profesyonel turist rehberi ve Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz'un iş yerinde oluşturulan alana getirilen Türkçe, Almanca, İngilizce dillerde toplam 2 bin kitap için sosyal medyadan rehberlere çağrı yapıldı. Eşi Tansu Özdoğru ve oğlu Teoman Özdoğru tarafından başlatılan projeye, Tamer Özdoğru'nun meslektaşları da destek veriyor. Recep Yavuz, "Sevgili Tamer'in biricik oğlu, babasının çok değer verdiği kitaplarının doğru yere ulaşmasına çok sevindi. Birbirinden değerli bu kitapları ofisimizden alıp, Tamer'den sonsuz bir hatıra olarak saklayabilirsiniz. Biz de sizlerin de desteği ile Avusturya'da müzik eğitimi alan Teoman için bir katkı sağlamış olacağız. Sevgili Tamer rahat uyu, kitapların artık hak edenlerin elinde daha nice kişiye ulaşacak" dedi.

        'KİTAPLARA GÖZÜ GİBİ BAKARDI'

        Tamer Özdoğru'nun çok profesyonel ve çok okuyan bir rehber olduğunu anlatan Recep Yavuz, "Kitaplara çok değer verirdi. Kitaplar için yurt dışına gittiğini de biliyoruz. Siparişler verildi. O kitapları biriktirirdi ve yaklaşık 2 bine yakın kitabı oldu. Bunların hemen hemen hepsi kendi yaptığı, profesyonel rehberlikle ilgili kitaplardı. Bu kitapların çoğu şu anda artık piyasada bile yok. Tamer, bunları saklamış, altına notlarını almış ve gözü gibi bakardı. Tamer'i maalesef depremde kaybettik. Adıyaman'da öğrencileri gezdirirken, öğrencileriyle birlikteyken kaybettik ve elinde de kitap bulundu zaten" dedi.

        REHBERLERİN ELİNDE YAŞAMAYA DEVAM EDECEK

        Depremde kaybettiği arkadaşı Tamer Özdoğru'nun kitap sevgisini anlatan Yavuz, "Herhalde hayatındaki en büyük arzusu kitaplarının doğru yere gitmesi, doğru bir şekilde değerlendirilmesiydi. Ailesiyle görüştük, oğlu geldi. Bu kitapların bir şekilde raflarda çürümesinden ziyade doğru kişilere ulaştırılması için vesile olmamız istendi. Biz de bir araştırma yaptık, ne yapabiliriz diye. Sonra aklımıza bu fikir geldi ve bunu duyurduk. Kitapları kendi ofisimizde sergiliyoruz. İsteyen gelip buradan alabiliyor. Bu şekilde herkes elinde Tamer'den bir kitap bulunduruyor. Aynı zamanda büyük olasılıkla onun arzusu, en büyük vasiyeti de gerçekleşmiş oluyor. Onun kitapları artık rehber arkadaşlarının elinde yaşamaya devam edecek" diye konuştu.

        Toplam 2 bin kitaptan 600'ünün dağıtıldığını, yaklaşık 1400 kitap kaldığını belirten Yavuz, "Türkçe, Almanca, İngilizce kitaplar mevcut. Tabii doğru değerlendirmek için herkes kendi ilgi alanına göre, kimisi mesela botanikle ilgili, onunla ilgili kitap alınıyor. Kimisi Mevlana ile ilgili kitap seçiyor. Kimisi Hititlerle ilgili kitap seçiyor. Çünkü o kadar çok kitap var ki, yani burası aslında küçük bir kütüphane olabilecek kadar kitap zenginliğine sahip" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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