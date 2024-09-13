Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Eş katili ile yardım eden arkadaşı yakalandı

        ANTALYA'da boşanma aşamasındaki eşi Fadim Temirhanoğulları'nı (52) öldüren Savaş Temirhanoğulları (47) ile kaçmasına yardım eden arkadaşı, Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Korkuteli'de yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 11:46 Güncelleme: 13.09.2024 - 11:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eş katili ile yardım eden arkadaşı yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA'da boşanma aşamasındaki eşi Fadim Temirhanoğulları'nı (52) öldüren Savaş Temirhanoğulları (47) ile kaçmasına yardım eden arkadaşı, Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Korkuteli'de yakalandı.

        Olay, dün sabah saatlerinde Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 252'nci Sokak'taki Atapark Konutları C Blok 4'üncü katta meydana geldi. Sitenin yöneticisi Fadim Temirhanoğulları'nın 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdığı boşanma aşamasındaki eşi Savaş Temirhanoğulları, saat 05.00 sıralarında eve geldi. Savaş Temirhanoğulları, tabancayla eşine 5 el ateş ederek kaçtı. Bu sırada odasında uyuyan, silah seslerini duyunca uyanan çiftin kızları İ.T. (17), kabus gördüğünü düşünerek yeniden uyudu. Lise öğrencisi İ.T., saat 08.30 sıralarında okul arkadaşından gelen telefonla uyandı.

        ANNESİNİ KANLAR İÇİNDE GÖRDÜ

        Odasından çıkan İ.T., annesini kan içinde görünce evden çıkıp, karşı komşusunun kapısını çaldı. Kapıyı açan Berkan Torunoğlu'na durumu anlatan İ.T., komşusuyla eve döndü. Fadim Temirhanoğulları'nı gören Torunoğlu'nun ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Temirhanoğulları'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Fadim Temirhanoğulları'nın cansız bedeni, cenaze aracına alınıp, morga götürüldü. Polis, Kemer ilçesindeki bir eğlence merkezinde koruma olarak çalıştığı belirlenen Savaş Temirhanoğulları'nı yakalamak için çalışma başlattı.

        KORKUTELİ'DE YAKALANDI

        Güvenlik kamerası görüntülerini titizlikle inceleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Savaş Temirhanoğulları'nın, arkadaşı F.İ.'nin aracıyla Korkuteli ilçesine gittiğini tespit etti. Ekipler, Savaş Temirhanoğulları ve arkadaşı F.İ.'yi saklandıkları yerde suç aletiyle beraber yakaladı. Gözaltına alınan Savaş Temirhanoğulları ve F.İ., ifadeleri için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

        İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

        Savaş Temirhanhoğulları, ifadesinde, "Karım beni aldatıyordu. Tüm bunlara rağmen onu affetmeyi düşünüyordum. Olay günü eve gidip, kapıyı çaldım. Eşim kapıyı açtı, konuşurken bana hakaret etti. Ben de evde bulunan silahı alarak ateş ettim. Ondan sonra da olay yerinden kaçtım" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Savcıdan anne Yüksel ve yenge Maşallah'a ilişki sorusu!
        Savcıdan anne Yüksel ve yenge Maşallah'a ilişki sorusu!
        Altında rekor serisi
        Altında rekor serisi
        Kız arkadaşı ile birlikteliğine izin verilmeyince cinayet işledi!
        Kız arkadaşı ile birlikteliğine izin verilmeyince cinayet işledi!
        Polisin gözü önünde iş yerine ateş açtı!
        Polisin gözü önünde iş yerine ateş açtı!
        Tayland'da yeni hükümet vatandaşlarına 296 dolar dağıtıyor
        Tayland'da yeni hükümet vatandaşlarına 296 dolar dağıtıyor
        Süper Lig'in en pahalı 11'i
        Süper Lig'in en pahalı 11'i
        Borsayı yedi bitirdiler
        Borsayı yedi bitirdiler
        Kuzey Kore ilk defa duyurdu!
        Kuzey Kore ilk defa duyurdu!
        İdil Bilgen üzerinden 6 yıllık hesap
        İdil Bilgen üzerinden 6 yıllık hesap
        Tutuklu amca Salim Güran’ın eşinden çarpıcı ifade!
        Tutuklu amca Salim Güran’ın eşinden çarpıcı ifade!
        Narin'in ağabeyinin savcılık ifadesi ortaya çıktı
        Narin'in ağabeyinin savcılık ifadesi ortaya çıktı
        Narin Güran cinayetinde 8 zanlı daha tutuklandı
        Narin Güran cinayetinde 8 zanlı daha tutuklandı
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Bu resimlerde ters giden bir şeyler var!
        Bu resimlerde ters giden bir şeyler var!
        Tekirdağ'da "Sıla bebek" dehşeti! Durumu ciddi ve stabil! 5 tutuklama
        Tekirdağ'da "Sıla bebek" dehşeti! Durumu ciddi ve stabil! 5 tutuklama
        Zalewski zora girdi, hedef Lauriente!
        Zalewski zora girdi, hedef Lauriente!
        VFS Global satılıyor mu? Değeri 7 milyar dolara ulaşabilir
        VFS Global satılıyor mu? Değeri 7 milyar dolara ulaşabilir
        Servislerde tavan delindi
        Servislerde tavan delindi
        Netanyahu bu fırtınadan çıkabilecek mi?
        Netanyahu bu fırtınadan çıkabilecek mi?
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar

        Benzer Haberler

        Deprem enkazında elinde kitapla bulunan rehberin 2 bin kitabı dağıtılıyor
        Deprem enkazında elinde kitapla bulunan rehberin 2 bin kitabı dağıtılıyor
        Çift kol nakilli Şimşek: Sanki hiç nakil olmamışım gibi
        Çift kol nakilli Şimşek: Sanki hiç nakil olmamışım gibi
        Vizesiz geçiş uygulaması Antalya'ya gelen Rumen turist sayısını yüzde 27 ar...
        Vizesiz geçiş uygulaması Antalya'ya gelen Rumen turist sayısını yüzde 27 ar...
        Serik'te engelli bireyler için eğlence düzenlendi
        Serik'te engelli bireyler için eğlence düzenlendi
        Antalyaspor, yeni transferi Townsend için imza töreni düzenledi
        Antalyaspor, yeni transferi Townsend için imza töreni düzenledi
        Antalyaspor, Andros Townsend'i renklerine bağladı
        Antalyaspor, Andros Townsend'i renklerine bağladı