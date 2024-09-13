Eş katili ile yardım eden arkadaşı yakalandı (2)

Antalya'da boşanma aşamasındaki eşi Fadim Temirhanoğulları'nı öldüren Savaş Temirhanoğulları ile kaçmasına yardım eden arkadaşı F.İ., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Temirhanoğulları, gazetecilerin "Eşinizi neden öldürdünüz" sorusuna, karşılık vermedi.

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