Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Hayranı olduğu Funda Arar'ın adını, traktörle tarlasına yazdı

        ANTALYA'nın Serik ilçesinde çiftçi Atakan Şahin (29), hayranı olduğu sanatçı Funda Arar'ın adını, traktörünün pulluğuyla tarlasına yazdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 13:25 Güncelleme: 13.09.2024 - 13:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hayranı olduğu Funda Arar'ın adını, traktörle tarlasına yazdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA'nın Serik ilçesinde çiftçi Atakan Şahin (29), hayranı olduğu sanatçı Funda Arar'ın adını, traktörünün pulluğuyla tarlasına yazdı. Bu işin bir gününü aldığını söyleyen Şahin, "Funda Arar'a hayranlığım son nefesime kadar devam edecek" dedi.

        Serik'e bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan Atakan Şahin, yaklaşık 10 yıl önce gittiği konser sonrası Funda Arar'a hayranlık beslemeye başladı. Funda Arar ile birkaç kez de fotoğraf çektiren Şahin, 10 Eylül'de 100 dönümlük tarlasının 30 dönümünü traktörle sürerek, şarkıcının ismini yazdı. Atakan Şahin, "Çocukluğum Funda Arar'ın şarklarını dinlemekle geçti. Onun şarkıları ile büyüdüm. Funda Arar'a hayranlığım son nefesime kadar devam edecek. Türkiye'deki tüm konserlerine gidiyorum. Bu yaz Alanya, Antalya ve Bodrum konserlerine de gittim. Önümüzdeki günlerde konseri var, ona da gideceğim" dedi.

        'YAZMAM BİR GÜNÜMÜ ALDI'

        Tarlaya isim yazmanın kolay olmadığını, bunun için bir gün çalıştığını belirten Atakan Şahin, "Çiftçilikle uğraşıyorum. Hayranlığımı göstermek için traktörle yazı yazıp, farkındalık oluşturmak istedim. Traktörle tarla içerisinde özenle yazdık. Kolay gibi görünse de yapması zor bir iş. Tamamen kendi traktörümle ve ekipmanlarımla yazmam bir günümü aldı. Önce krokisini çıkardık ve ona göre planladık. Traktörün pulluk kısmıyla yazdım" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Savcıdan anne Yüksel ve yenge Maşallah'a ilişki sorusu!
        Savcıdan anne Yüksel ve yenge Maşallah'a ilişki sorusu!
        Ölümlü kazada sigorta girişi yapınca ambulans çağırdılar iddiası!
        Ölümlü kazada sigorta girişi yapınca ambulans çağırdılar iddiası!
        Altında rekor serisi
        Altında rekor serisi
        Süper Lig'in en pahalı 11'i
        Süper Lig'in en pahalı 11'i
        Kız arkadaşı ile birlikteliğine izin verilmeyince cinayet işledi!
        Kız arkadaşı ile birlikteliğine izin verilmeyince cinayet işledi!
        Sabahların yeni favorisi olmaya aday: Matcha
        Sabahların yeni favorisi olmaya aday: Matcha
        İdil Bilgen üzerinden 6 yıllık hesap
        İdil Bilgen üzerinden 6 yıllık hesap
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Tutuklu amca Salim Güran’ın eşinden çarpıcı ifade!
        Tutuklu amca Salim Güran’ın eşinden çarpıcı ifade!
        Narin Güran cinayetinde 8 zanlı daha tutuklandı
        Narin Güran cinayetinde 8 zanlı daha tutuklandı
        Tekirdağ'da "Sıla bebek" dehşeti! Durumu ciddi ve stabil! 5 tutuklama
        Tekirdağ'da "Sıla bebek" dehşeti! Durumu ciddi ve stabil! 5 tutuklama
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Cinayet davası sonrası adliyede "zılgıt" kavgası!
        Cinayet davası sonrası adliyede "zılgıt" kavgası!
        Kızı kâbus sanmıştı! Fadim'in katili yakalandı
        Kızı kâbus sanmıştı! Fadim'in katili yakalandı
        Borsayı yedi bitirdiler
        Borsayı yedi bitirdiler
        Kuzey Kore ilk defa duyurdu!
        Kuzey Kore ilk defa duyurdu!
        Bu resimlerde ters giden bir şeyler var!
        Bu resimlerde ters giden bir şeyler var!
        Zalewski zora girdi, hedef Lauriente!
        Zalewski zora girdi, hedef Lauriente!
        Servislerde tavan delindi
        Servislerde tavan delindi
        Netanyahu bu fırtınadan çıkabilecek mi?
        Netanyahu bu fırtınadan çıkabilecek mi?

        Benzer Haberler

        Eş katili ile yardım eden arkadaşı yakalandı (2)
        Eş katili ile yardım eden arkadaşı yakalandı (2)
        Antalya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi tutuklandı
        Antalya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi tutuklandı
        Eş katili ile yardım eden arkadaşı yakalandı
        Eş katili ile yardım eden arkadaşı yakalandı
        Deprem enkazında elinde kitapla bulunan rehberin 2 bin kitabı dağıtılıyor
        Deprem enkazında elinde kitapla bulunan rehberin 2 bin kitabı dağıtılıyor
        Çift kol nakilli Şimşek: Sanki hiç nakil olmamışım gibi
        Çift kol nakilli Şimşek: Sanki hiç nakil olmamışım gibi
        Vizesiz geçiş uygulaması Antalya'ya gelen Rumen turist sayısını yüzde 27 ar...
        Vizesiz geçiş uygulaması Antalya'ya gelen Rumen turist sayısını yüzde 27 ar...