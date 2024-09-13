Antalya'da otel servis otobüsü şarampole düştü: 7 yaralı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde otel personelinin taşındığı servis otobüsünün yoldan çıkarak şarampole düştüğü kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Belek Mahallesi Turizm Caddesi'nde meydana geldi. B.Ü. idaresindeki 07 AOY 761 plakalı otel servis otobüsü, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole düştü. Kazada otel çalışanı 6'sı kadın, 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otobüste bulunanların bir kısmı kapılardan bir kısmı da camı kırarak kendi imkanları ile çıktı.