Türkiye'de 90 çocuktan 1'i mağdur

TÜRKİYE'de yaklaşık 90 çocuktan 1'i, toplumda 'görmemesi, yaşamaması' temenni edilen olaylar nedeniyle mağdur oldu. Suç mağduru çocukların karıştığı olaylar arasında en fazla yaralama ve cinsel suçlar yer aldı.

Diyarbakır'da cesedi dere yatağında bulunduktan sonra, 'Görmemesi gereken şeyi görmüş olabilir' sözleriyle anılan Narin Güran'ın cinayeti, çocuklara yönelik şiddete dikkati çekti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de yaklaşık 90 çocuktan 1'i, toplumda 'görmemesi, yaşamaması' temenni edilen olaylar sebebiyle mağdur oldu. 2023 yıl sonu itibarıyla 85 milyon 372 bin 377 nüfuslu Türkiye'deki, 22 milyon 206 bin 34 çocuktan 242 bin 875'i, mağdur olarak güvenlik güçlerine geldi veya getirildi.

217 BİN 915 ÇOCUK SUÇ MAĞDURU Güvenlik birimlerine mağdur olarak gelen çocukların yüzde 89,7'sini suç mağduru, yüzde 10,2'sini takibi gereken olay mağduru çocuklar oluşturdu. Güvenlik birimlerine suç mağduru olarak gelen veya getirilen 217 bin 915 çocuğun yüzde 61,3'ü yaralama, yüzde 11,8'i cinsel suçlar, yüzde 8,6'sı aile düzenine karşı suçlar, yüzde 4,4'ü tehdit, yüzde 13,9'u ise diğer nedenlerden dolayı mağdur oldu. MAĞDUR ÇOCUKLARIN SAYISI Türkiye'de 2015-2023 yıllarında 2 milyon 25 bin 815 çocuk mağdur olarak güvenlik birimlerine geldi veya getirildi. Mağduriyet türüne göre güvenlik birimine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olay sayısı yıllara göre şöyle: