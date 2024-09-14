Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Pazarda 'vicdan terazisi'

        ANTALYA'da 'Domatese gel', 'Sulu limon', 'Kesmece karpuz', 'Dalından taze' gibi sözlerle bağırarak satışın yasaklandığı pazarlarda, aldığı ürünün gramajından şüphelenenlerin tartarak kontrol edebileceği terazi yerleştirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 11:12 Güncelleme: 14.09.2024 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Pazarda 'vicdan terazisi'
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA'da 'Domatese gel', 'Sulu limon', 'Kesmece karpuz', 'Dalından taze' gibi sözlerle bağırarak satışın yasaklandığı pazarlarda, aldığı ürünün gramajından şüphelenenlerin tartarak kontrol edebileceği terazi yerleştirildi. Satın aldığı ürünün pazarcının belirttiği gramajdan düşük olması halinde zabıta, esnafa 2 bin 50 lira ceza kesiyor.

        Belirli günlerde kurulan ve herkesin uğrayıp alışverişini yaptığı pazarlarda, pazarcının 'Domatese gel', 'Abla sulu limon', 'Diyarbakır karpuzu', 'Çengelköy hıyarı' gibi sözlerle bağırdığı dönem, geçen yıl sona erdi. Antalya'daki pazarlarda denetim yapan zabıta, günün belirli saatlerindeki anonslarla, esnafa 'Yüksek sesle satış yapmak yasaktır' uyarısı yapıyor. Esnafın insanları rahatsız edici şekilde bağırarak satış yapmasını engellemek için uyarı anonslarının yanı sıra tezgahlar arasında gezerek inceleme yapan zabıta, etiket ve fiyatlandırma, tezgah sınırı, tartı ve ürün gramajı konularında kurallara uymadığı belirlenen pazarcılara da ceza uyguluyor.

        GRAMAJ ŞÜPHESİNE TARTIDA KONTROL

        Konyaaltı ilçesindeki pazar yerlerinde etiket ve fiyatlandırma, tartı ve ürün gramajına dikkat eden zabıta, pazar girişine tartı yerleştirdi. Alışveriş yapanların satın aldığı ürünü tartıp, kontrol ettiği tartı, esnaf ile müşteri arasındaki güvenin artmasını sağladı. Satın aldığı sebze ve meyvenin gramajından şüphelenenler, tartıda poşetlerinin ağırlığını kontrol edip, alışverişini sürdürdü. Poşetinde pazarcının belirttiği gramajdan az ürün bulunanlar ise zabıtaya şikayette bulunuyor. Şikayet sonrası müşterinin mağduriyeti giderilip, esnafa ceza uygulanıyor.

        KABAHATLER KANUNU'NA GÖRE CEZA

        Zabıta ekipleri, 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'daki pazar yerleri yönetmeliğine aykırı davranışta bulunan pazarcılara, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu gereğince yasal işlem yapıyor. Satın aldığı ürünün pazarcının belirttiği gramajdan düşük olması halinde zabıta, esnafa 2 bin 50 lira ceza kesiyor. Satışlarını canlandırmak için slogan atan, mani ve şarkılarla rahatsız eden esnafa da bin 295 lira ceza kesiliyor.

        3 CEZAYA 3 HAFTA TEZGAH AÇMAMA CEZASI

        Aynı kabahatle yıl içerisinde 3 ceza alınması halinde pazarcılara, 3 hafta tezgah açmama cezası veriliyor. Zabıta ekipleri denetimlerde etiket bulundurmamak, tezgah sınırına uymamak, rahatsız edici şekilde satış yapmak, küsuratlı fiyatlandırma ile tartıda ve satılan üründe gramaj eksikliğini inceliyor. İlçede bu yıl 61 pazarcıya kurallara aykırı satış yapmaktan ceza uygulandı.

        'HATA VARSA CEZA KESİYOR'

        Pazar esnafından Ramazan Kumkale, müşterilerin ürünün gramajından şüphelendiği zaman zabıta ofisi önündeki terazide tartıp, gönül rahatlığıyla alışveriş yaptığını anlattı. Kumkale, "Bazı insanlar güvenmiyor. Pazarcı zaman zaman yanlış yapabiliyor. Aldıkları ürünün gramajından şüphe duyanlar, rahatsızlık hissedenler, zabıta odası önündeki terazide kontrol edebilir. En ufak problemde zabıta bizimle iletişime geçiyor, hata varsa ceza kesiyor. Pazara gelen müşteriler rahatlıkla alışveriş yapabilir. Eskiden pazarda bağırarak satış oluyordu. Bunlar artık yok. Yüksek sesle satış yapana, zabıta gerekli işlemi yapıyor" dedi.

        Pazarda alışveriş yapanlardan Ali Ergene ise "Pazar girişinde zabıta ofisi önünde tartı var. Alışveriş sonrası aldığım ürünleri getirdim, tarttım. Gramlarının doğru olduğunu gördüm. Vicdanım rahat alışverişi yapıp, evime gidiyorum" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Salim'in işçisi R.A.'ya o mesaj soruldu!
        Salim'in işçisi R.A.'ya o mesaj soruldu!
        Narin'in amcası Salim Güran'ın ifadesi ortaya çıktı
        Narin'in amcası Salim Güran'ın ifadesi ortaya çıktı
        G.Saray'da forvette kim oynayacak?
        G.Saray'da forvette kim oynayacak?
        "Çocuklar dijital platformlarda tüketime değil üretime teşvik edilmeli" uyarısı
        "Çocuklar dijital platformlarda tüketime değil üretime teşvik edilmeli" uyarısı
        Anne babalar dikkat! Beden dersinde ölüm!
        Anne babalar dikkat! Beden dersinde ölüm!
        Zeytinyağı ihracatında kesinti kaldırıldı
        Zeytinyağı ihracatında kesinti kaldırıldı
        Tapuda aynı dolandırıcılık! Dublörlü satış oyunu!
        Tapuda aynı dolandırıcılık! Dublörlü satış oyunu!
        Güzellik tartışması ve müjdeli haber
        Güzellik tartışması ve müjdeli haber
        Sigarada vergi düzenlemesi
        Sigarada vergi düzenlemesi
        Mariana Çukuru'nun inanılmaz gerçekleri!
        Mariana Çukuru'nun inanılmaz gerçekleri!
        Hollanda'da şu ana kadarki en katı sığınma ve göç planı açıklandı: Süresiz sığınma hakkı kalkıyor, aile birleşimi zorlaşıyor
        Hollanda'da şu ana kadarki en katı sığınma ve göç planı açıklandı: Süresiz sığınma hakkı kalkıyor, aile birleşimi zorlaşıyor
        Trençkot nasıl ortaya çıktı?
        Trençkot nasıl ortaya çıktı?
        Dünyada yuhalanan güzellik kraliçeleri
        Dünyada yuhalanan güzellik kraliçeleri
        Ne kadar karamelize o kadar lezzet: Smash burgerin yükselişi
        Ne kadar karamelize o kadar lezzet: Smash burgerin yükselişi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İstismara uğramıştı! 2 yaşındaki bebekte çok sayıda diş izi!
        İstismara uğramıştı! 2 yaşındaki bebekte çok sayıda diş izi!
        Eylül ortasında temmuz sıcağı! Termometre 30'un üzerinde!
        Eylül ortasında temmuz sıcağı! Termometre 30'un üzerinde!
        "Onlar olsa 80 milyon olur"
        "Onlar olsa 80 milyon olur"
        Ertürk Kösen ve Ahmet Sonuç tutuklandı
        Ertürk Kösen ve Ahmet Sonuç tutuklandı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Antalya'da kanala düşen otomobildeki 2 kişi kazadan yara almadan kurtuldu
        Antalya'da kanala düşen otomobildeki 2 kişi kazadan yara almadan kurtuldu
        Türkiye'de 90 çocuktan 1'i mağdur
        Türkiye'de 90 çocuktan 1'i mağdur
        Antalya'da sosyal medyada paylaşılan müstehcen görüntüye ilişkin 1 kişi göz...
        Antalya'da sosyal medyada paylaşılan müstehcen görüntüye ilişkin 1 kişi göz...
        31. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali başladı
        31. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali başladı
        Altın Portakal'da Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nın jürisi belirl...
        Altın Portakal'da Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nın jürisi belirl...
        Alanyaspor, Arda Usluoğlu'nu transfer etti
        Alanyaspor, Arda Usluoğlu'nu transfer etti