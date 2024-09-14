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        Özel ve Kılıçdaroğlu Antalya'da düğüne katılıp, nikah şahidi oldu

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Antalya'da CHP Milletvekili Mustafa Erdem'in kızının düğününe katılıp, nikah şahitliği yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 22:01 Güncelleme: 14.09.2024 - 22:05
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        Özel ve Kılıçdaroğlu Antalya'da düğüne katılıp, nikah şahidi oldu
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Antalya'da CHP Milletvekili Mustafa Erdem'in kızının düğününe katılıp, nikah şahitliği yaptı. 

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte CHP Antalya Milletvekili Mustafa Erdem’in kızı Burcu Erdem ve hayatını birleştirdiği Onur Yavuz’un düğününe katılıp, nikah şahitliği yaptı. Muratpaşa ilçesinde düzenlenen düğüne ayrıca, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Antalya milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı. Özel ile Kılıçdaroğlu’nu Erdem ve ailesi kapıda karşıladı. Kılıçdaroğlu ile Özel, kendilerine ayrılan masada yan yana oturdu. Burada bir süre sohbet eden Kılıçdaroğlu ile Özel, davetlilerin fotoğraf çektirme isteklerini de geri çevirmedi.

        'BÖYLE BİR TANECİK KIZLARI EVLENDİRMEK ÇOK ZOR'

        Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in kıydığı nikahta evlilik cüzdanını teslim etmeden önce konuşan Özgür Özel, "Böyle bir akşamı sizlerle paylaşmak bizler için büyük bir keyif. Mustafa ağabeye sorarak öğrendiğim bir şey var. Burcu onun bir tanecik kızı. Ben de bir tanecik kızımı dün yurt dışına yolladım. Mustafa ağabeye ‘Bu bir tanecik kızlar nasıl evlendiriliyor’ diye sordum o da ‘çok zor’ dedi. Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu, ‘çok zor’ dedi. Bugünden edindiğimiz deneyimle bizim o mutlu günümüzde Mustafa ağabeyimizi bir kolumuza alarak hep birlikte CHP ailesini büyütmeye devam edeceğiz. Burcu ile Onur’un bundan sonra hep iyi haberlerini alacağız. Biz de o haberlerle mutlu olacağız. Güzel günleri, güzel Türkiye’yi hep beraber karşılayacağız" dedi.

        Kemal Kılıçdaroğlu ise çifte Nazım Hikmet'in 'Münevver'in Doğum Günü' şiirinden okuduğu dize ile mutluluklar diledi. Konuşmaların ardından Özel, evlilik cüzdanını geline teslim ederek mutluluklar diledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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