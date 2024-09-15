16 yaşındaki Adem Efe, arkadaşı tarafından öldürüldü (2)
TUTUKLANDIAntalya'da,birlikte içki içtiği arkadaşı Adem Efe Yıldırım'ı tabancayla vurup öldüren B.
TUTUKLANDI
Antalya'da,birlikte içki içtiği arkadaşı Adem Efe Yıldırım'ı tabancayla vurup öldüren B.Ş., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.
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