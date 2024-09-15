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        Alanyaspor - Hatayspor: 0-0

         STAT:Alanya ObaHAKEMLER: Ozan Ergün, Süleyman Özay, Ogün KamacıALANYASPOR: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Makouta (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 22:01 Güncelleme: 15.09.2024 - 22:05
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        Alanyaspor - Hatayspor: 0-0
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        STAT:Alanya Oba

        HAKEMLER: Ozan Ergün, Süleyman Özay, Ogün Kamacı

        ALANYASPOR: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Makouta (Dk. 79 Janvier), Augusto (Dk. 71 Christian), Efecan Karaca (Dk. 61 Serdar Dursun), Yusuf Özdemir (Dk. 79 Lopes), Hwang (Dk. 61 Cordova)

        HATAYSPOR: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Calvo, Kilama, Cemali Sertel (Dk. 87 Cengiz Demir), Görkem Sağlam, Massanga, Diack, Rivas (Dk. 87 Bamgboye), Fernandes (Dk. 77 Boutobba), Strandberg (Dk. 59 Aboubakar)

        SARI KARTLAR: Balkovec, Makouta, Lima (Alanyaspor) – Massanga (Hatayspor)

        Süper Lig'in 5’inci haftasında Alanyaspor, sahasında Hatayspor’u konuk etti. Mücadele 0-0 golsüz beraberlikle tamamlandı.

        21’inci dakikada Hatayspor'un sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta Görkem Sağlam'ın ceza sahası içerisine gönderdiği topu kaleci Ertuğrul Taşkıran, Strandberg'e gelmeden uzaklaştırdı.

        29’uncu dakikada Hatayspor'dan Görkem Sağlam'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisine gönderdiği ortada Calvo'nun kafa vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

        43’üncü dakikada Hatayspor’un sol taraftan gelişen atağında topla ceza sahası içerisine giren Fernandes'in şutu üstten dışarı çıktı.

        Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

        64’üncü dakikada Alanyaspor’un sağ taraftan gelişen atağında Cordova’nın ceza sahası içinden gönderdiği pasta topla buluşan Augusto’nun ceza sahası dışından vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

        74’üncü dakikada sağ taraftan gelişen Alanyaspor atağında Yusuf Özdemir'in ceza sahasına gönderdiği ortayı Hatayspor'da Kamil Ahmet Çörekçi, topu Cordova'ya gelmeden engelleyerek kafayla kornere gönderdi.

        88’inci dakikada Alanyaspor’un sol taraftan gelişen atağında Christian'ın ceza sahası dışından vuruşunu kaleci Erce Kardeşler kurtardı.

        Mücadelede berabere tamamlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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