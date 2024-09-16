Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya Havalimanı'nda yolcu trafiği rekoru; 26 milyonu aştı

        TURİZMDE bu yıl tüm zamanların rekorunu kıran Antalya'da ağustos sonu itibarıyla 11,7 milyon yabancı turist ağırlanırken, Antalya Havalimanı'nın toplam yolcu trafiği ise 26 milyon 628 bini aştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 14:13 Güncelleme: 16.09.2024 - 14:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya Havalimanı'nda yolcu trafiği rekoru; 26 milyonu aştı
        ABONE OL
        ABONE OL

        TURİZMDE bu yıl tüm zamanların rekorunu kıran Antalya'da ağustos sonu itibarıyla 11,7 milyon yabancı turist ağırlanırken, Antalya Havalimanı’nın toplam yolcu trafiği ise 26 milyon 628 bini aştı.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından, Antalya Havalimanı’nın 2024 yılı ağustos ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistikleri belirlendi. Antalya Havalimanı ağustos ayı sonu itibarıyla tüm zamanların yolcu trafiği rekorunu kırarken, yabancı turist sayısında da yılın 8 aylık toplamı tüm zamanların rekoru oldu.

        AĞUSTOS YOLCU TRAFİĞİ 6 MİLYONA YAKLAŞTI

        DHMİ Genel Müdürlüğü verilerine göre, Antalya Havalimanı’nda ağustos ayında, iç hat yolcu trafiği 581 bin 182, dış hat yolcu trafiği 5 milyon 305 bin 280 oldu. Böylece ağustosta toplam 5 milyon 886 bin 462 yolcuya hizmet verildi. Ağustos ayında Antalya Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 3 bin 934, dış hatlarda 28 bin 586 olmak üzere toplamda 32 bin 520'ye ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise ağustos ayında toplamda 69 bin 254 ton oldu. Ocak-ağustos ayları döneminde ise Antalya Havalimanı’nda yolcu trafiği 26 milyon 628 bin 902, uçak trafiği 159 bin 34, yük trafiği ise 309 bin 497 ton olarak gerçekleşti.

        TÜM ZAMANLARIN REKOR TURİST SAYISI

        Antalya’da bu yılın 8 aylık döneminde yabancı turist sayısında rekor yıl olan 2023'e göre yüzde 8,3'lük artışla tüm zamanların en yüksek turist sayısında seyrediyor. Ağustos sonu itibarıyla kente gelen toplam turist sayısı 11 milyon 731 bin 937 oldu. 8 aylık dönemde olduğu gibi ağustos ayında da tüm zamanların rekoru kırılan Antalya'ya, geçen yılın ağustos ayına göre yüzde 2,6 artışla 2 milyon 673 bin 736 turist geldi. 2024 yılı ağustosu, tüm zamanların en yüksek ağustos ayı olarak kayıtlara geçti.

        RUS TURİST İLK SIRADA

        Antalya'nın turizmdeki en önemli iki ana pazarı Rusya ve Almanya olmaya devam ediyor. 8 aylık süreçte 2 milyon 641 bin turist sayısıyla Ruslar ilk sırada yer alıyor. İkinci sıradaki Alman turist sayısı ise 2 milyon 235 bin. İngilizler ise 1 milyon 109 bin turistle üçüncü sırada yer alıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tatbikat yapıldı! Caniler o eve getirildi!
        Tatbikat yapıldı! Caniler o eve getirildi!
        2 gündür haber alınamıyordu! Kan lekesi belirlendi!
        2 gündür haber alınamıyordu! Kan lekesi belirlendi!
        Ankara'da scooter faciası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Ankara'da scooter faciası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Almanya kara sınırlarındaki kontrolleri genişletti
        Almanya kara sınırlarındaki kontrolleri genişletti
        FETÖ hükümlüsü eski hakimler yurt dışına kaçarken yakalandı
        FETÖ hükümlüsü eski hakimler yurt dışına kaçarken yakalandı
        Fenerbahçe gol yemeyi unuttu!
        Fenerbahçe gol yemeyi unuttu!
        Kural tanımayan minibüs sürücüsünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi
        Kural tanımayan minibüs sürücüsünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi
        Çin'de 1950'den bu yana bir ilk
        Çin'de 1950'den bu yana bir ilk
        Van Gölü'nde keşfedilenlerin en büyüğü!
        Van Gölü'nde keşfedilenlerin en büyüğü!
        Kraliçe olmadan tayin olmuş
        Kraliçe olmadan tayin olmuş
        "Bunun adı beceriksizlik"
        "Bunun adı beceriksizlik"
        Taylor Swift atışması
        Taylor Swift atışması
        'Emmy'leri silip süpürdü! Shogun rekor kırdı!
        'Emmy'leri silip süpürdü! Shogun rekor kırdı!
        Altın haftaya rekorla başladı
        Altın haftaya rekorla başladı
        "Derbi için üstüne çıkmalı!"
        "Derbi için üstüne çıkmalı!"
        Yarın İtalya'da evleniyorlar
        Yarın İtalya'da evleniyorlar
        10 kişiden 9'u bu hastalığa sahip olduğunu bilmiyor
        10 kişiden 9'u bu hastalığa sahip olduğunu bilmiyor
        Trump'a yönelik "saldırı alarmına" dair neler biliniyor?
        Trump'a yönelik "saldırı alarmına" dair neler biliniyor?
        Selena Gomez'in hayatını değiştiren lupus nedir?
        Selena Gomez'in hayatını değiştiren lupus nedir?
        Otomotivde ithal araçlar zirve yaptı
        Otomotivde ithal araçlar zirve yaptı

        Benzer Haberler

        Yangından kurtuldu, aklı kedilerinde kaldı
        Yangından kurtuldu, aklı kedilerinde kaldı
        2 anıt zeytin ağacından 70 kilo rekolte beklentisi
        2 anıt zeytin ağacından 70 kilo rekolte beklentisi
        Antalya'da kavga ettiği arkadaşının silahla ölümüne neden olan kişi tutukla...
        Antalya'da kavga ettiği arkadaşının silahla ölümüne neden olan kişi tutukla...
        Antalya'da firari hükümlü yakalandı
        Antalya'da firari hükümlü yakalandı
        Rahim Nakli Kongresi, 2025'te 'evinde'
        Rahim Nakli Kongresi, 2025'te 'evinde'
        Antalya'da 3. Uluslararası Yörük Türkmen Festivali sona erdi
        Antalya'da 3. Uluslararası Yörük Türkmen Festivali sona erdi