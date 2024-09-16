Kötü koku ihbarına gelen polis, dairede cansız bedenini buldu

ANTALYA'da apartmanda kokudan rahatsız olanların ihbarı üzerine Seyfettin Özzencir (50), dairesinde ölü bulundu. Yaklaşık 1 hafta önce öldüğü değerlendirilen Özzencir'in 8 gün önce komşusuyla tartıştığı, polis tarafından hakkında işlem yapıldığı belirlendi.

Olay, saat 12.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi 1608 Sokak’taki 4 katlı apartmanda meydana geldi. Binada yoğun kötü kokudan şikayet eden daire sakinleri durumu yöneticiye bildirdi. Yönetici, kokunun 4'üncü kattan geldiğini belirleyince dairede yaşayan Seyfettin Özzencir'e ulaşmaya çalıştı. Tüm aramalarına rağmen Özzencir'e ulaşamayan yönetici, telefon sesinin daireden gelmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla apartmana polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Daireden yayılan yoğun koku nedeniyle maske takmak zorunda kalan ekipler, içeri girdiklerinde tek başına yaşayan Seyfettin Özzencir'in hayatını kaybettiğini belirledi.