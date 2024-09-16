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        Kötü koku ihbarına gelen polis, dairede cansız bedenini buldu

        ANTALYA'da apartmanda kokudan rahatsız olanların ihbarı üzerine Seyfettin Özzencir (50), dairesinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 15:45 Güncelleme: 16.09.2024 - 15:50
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        Kötü koku ihbarına gelen polis, dairede cansız bedenini buldu
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        ANTALYA'da apartmanda kokudan rahatsız olanların ihbarı üzerine Seyfettin Özzencir (50), dairesinde ölü bulundu. Yaklaşık 1 hafta önce öldüğü değerlendirilen Özzencir'in 8 gün önce komşusuyla tartıştığı, polis tarafından hakkında işlem yapıldığı belirlendi.

        Olay, saat 12.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi 1608 Sokak’taki 4 katlı apartmanda meydana geldi. Binada yoğun kötü kokudan şikayet eden daire sakinleri durumu yöneticiye bildirdi. Yönetici, kokunun 4'üncü kattan geldiğini belirleyince dairede yaşayan Seyfettin Özzencir'e ulaşmaya çalıştı. Tüm aramalarına rağmen Özzencir'e ulaşamayan yönetici, telefon sesinin daireden gelmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla apartmana polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Daireden yayılan yoğun koku nedeniyle maske takmak zorunda kalan ekipler, içeri girdiklerinde tek başına yaşayan Seyfettin Özzencir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        'KIZI BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI'

        Olay yerine savcı ve olay yeri inceleme ekipleri çağrılırken, durum Özzencir'in yakınlarına da bildirildi. Seyfettin Özzencir'in kızı Merve, oğlu Mert, eski eşi, ağabeyi ve yakınları da binaya geldi. Büyük üzüntü yaşayan Özzencir'in kızı Merve, ayakta durmakta zorlandı. Zaman zaman yere çöken genç kıza ağabeyi Mert sarılarak destek verdi.

        Olay yeri inceleme ekibi ile savcının incelemesinin ardından Seyfettin Özzencir'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Ekipler, Özzencir'in 1 hafta önce hayatını kaybettiği üzerinde duruyor. Özzencir'in 8 gün önce komşusuyla tartıştığı, polis tarafından hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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