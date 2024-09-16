Antalyaspor - Adana Demirspor: 2-1

69'uncu dakikada yan hakem Volkan Narinç arka adalesinden sakatlanınca yerine dördüncü hakem Mehmet Ali Özer görev yaptı.

65'inci dakikada sol kanattan topla ilerleyen Ali Yavuz, pasını ceza sahası solunda olan Bünyamin Balat'a verdi. Balat da topu bekletmeden penaltı noktası üzerinde olan Yusuf Barasi'ye verirken, oyuncunun sol ayağıyla yaptığı vuruş kaleciyi de geçip kale direğinin dibinden auta çıktı.

8'inci dakikada sol kanattan Ali Yavuz Kol’un ceza sahası dışına yerden bıraktığı topu kontrol eden Maestro'nun vuruşunu kaleci Kenan Piric yatarak kontrol etti.

Antalyaspor, Süper Lig'in 5'inci haftasında sahasında oynadığı maçta Adana Demirspor'u Larsson ve Samudio'nun attığı gollerle 2-1 mağlup etti.

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