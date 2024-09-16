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        Antalyaspor - Adana Demirspor: 2-1

        STAT:Corendon Airlines Park Antalya HAKEMLER: Yasin Kol, Volkan Ahmet Narinç, Anıl UstaANTALYASPOR: Piric - Mert Yılmaz, Veysel Sarı, Kelven, Emrecan Uzunhan (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 22:15 Güncelleme: 16.09.2024 - 22:20
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        Antalyaspor - Adana Demirspor: 2-1
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        STAT:Corendon Airlines Park Antalya

        HAKEMLER: Yasin Kol, Volkan Ahmet Narinç, Anıl Usta

        ANTALYASPOR: Piric - Mert Yılmaz, Veysel Sarı, Kelven, Emrecan Uzunhan (Dk. 11 Erdoğan Yeşilyurt), Kaluzinski (Dk. 66 Soner Dikmen), Erdal Rakip (Dk. 76 Burak İngenç), Townsend (Dk. 66 Gaich), Larsson (Dk. 66 Safuri), Djenepo, Samudio

        ADANA DEMİRSPOR: Vedat Karakuş - Manev, Semih Güler, Gravillon, Abdulsamet Burak, Maestro, Bünyamin Balat (Dk. 90 Aksel Aktaş), Yusuf Sarı (Dk. 90 Fougeu), Alioui (Dk. 65 Salih Kavrazlı), Ali Yavuz Kol (Dk. 77 Ozan Demirbağ), Yusuf Barasi (Dk. 65 Tayfun Aydoğan)

        SARI KARTLAR: Kaluzinski (Antalyaspor), Manev, Aksel Aktaş (Adana Demirspor)

        GOLLER: Dk. 50 Larsson, Dk. 90+8 Samudio (Antalyaspor), Dk. 84 Salih Kavrazlı (Adana Demirspor)

        Antalyaspor, Süper Lig'in 5'inci haftasında sahasında oynadığı maçta Adana Demirspor'u Larsson ve Samudio'nun attığı gollerle 2-1 mağlup etti.

        8'inci dakikada sol kanattan Ali Yavuz Kol’un ceza sahası dışına yerden bıraktığı topu kontrol eden Maestro'nun vuruşunu kaleci Kenan Piric yatarak kontrol etti.

        17'nci dakikada Kaluzinski'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı penaltı noktasında topa iyi yükselen Samudio'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin temasıyla beraber direğe çarpıp kornere gitti.

        23'üncü dakikada Djenepo'ya pas vermek isteyen Erdal Rakip'in topu savunmadan tekrar önüne geldi. Rakip'in ceza alanı dışından topa gelişine sert vuruşunu kaleci Vedat Karakuş müthiş bir refleksle kornere çeldi.

        49'uncu dakikada sağ kanattan gelişen Adana Demirspor atağında Maestro, ceza alanı içerisi ön direkte bulunan Ali Yavuz'a verdiği pasta oyuncunun vuruşu direğe çarparak auta gitti.

        50'nci dakikada Sam Larsson'un ceza alanı dışında önüne aldığı topta yaklaşık 20 metreden sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

        62'nci dakikada Yusuf Sarı'nın pasında ceza alanı dışında buluşan Bünyamin'in vuruşu kaleci Kenan Piric'in kucağında kaldı.

        65'inci dakikada sol kanattan topla ilerleyen Ali Yavuz, pasını ceza sahası solunda olan Bünyamin Balat'a verdi. Balat da topu bekletmeden penaltı noktası üzerinde olan Yusuf Barasi'ye verirken, oyuncunun sol ayağıyla yaptığı vuruş kaleciyi de geçip kale direğinin dibinden auta çıktı.

        69'uncu dakikada yan hakem Volkan Narinç arka adalesinden sakatlanınca yerine dördüncü hakem Mehmet Ali Özer görev yaptı.

        84'üncü dakikada sol çaprazda kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Salih Kavrazlı'nın vuruşunda top barajı da geçerek yakın direk dibinden ağlara gitti: 1-1.

        90+8'inci dakikada sol kanattan Mert Yılmaz'ın ortasına penaltı noktasında iyi yükselen Samudio'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.

        Mücadele Antalyaspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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