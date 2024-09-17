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        Sulama kanalında kıyafetleri üzerinde erkek cesedi bulundu

        ANTALYA'da sulama kanalında 45 yaşlarında olduğu düşünülen, üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 20:38 Güncelleme: 17.09.2024 - 20:40
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        Sulama kanalında kıyafetleri üzerinde erkek cesedi bulundu
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        ANTALYA'da sulama kanalında 45 yaşlarında olduğu düşünülen, üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesedi bulundu.

        Olay, saat 17.30 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Göksu Mahallesi Kanal Sokak üzerinde bulunan sulama kanalında meydana geldi. Kanaldaki sazlık alanda hareketsiz yatan bir erkek bedeni görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde yerde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi, ardından bölgeye olay yeri inceleme ekipleri yönlendirildi. Olay yeri inceleme ekipleri yaptıkları çalışmada üzerinden kimlik çıkmayan kişinin yaklaşık 1 hafta önce hayatını kaybettiğini tespit etti. Savcının incelemesinin ardından cansız beden, kimlik tespiti ve otopsisi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin şüpheli ölümle ilgili araştırmaları devam ediyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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