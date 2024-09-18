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        Eşsiz güzellikteki koylar, hayran bırakıyor

        ANTALYA'nın Finike ilçesinde doğal güzelliğe sahip koylar, tatilcilerin uğrak noktası arasında yer alıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 09:40 Güncelleme: 18.09.2024 - 09:45
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        Eşsiz güzellikteki koylar, hayran bırakıyor
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        ANTALYA'nın Finike ilçesinde doğal güzelliğe sahip koylar, tatilcilerin uğrak noktası arasında yer alıyor.

        Antalya'nın tarımsal ürünleri, doğası ve tarihi yerleriyle ön plana çıkan ilçesi Finike, geçen yıl Uluslararası Cittaslow (Sakin Şehir) Türkiye Ağı’na dahil olan 22'nci ilçe oldu. Portakal ağaçları ve mavi denizin bir arada olduğu ilçe, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı tatilciyi ağırlıyor. Sakin ve huzurlu havanın hakim olduğu ilçede Finike-Demre yolu arasında kalan koylar ise görenleri hayran bırakıyor.

        Güzergah boyunca eşsiz doğal güzelliğe sahip turkuaz renkteki koylar, yaz aylarında tatilcilerin de tercih ettiği destinasyonlar arasında yer alıyor. Kayalıklar arasında kalan doğa harikası koylar, teknelerin de uğrak noktaları arasında.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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