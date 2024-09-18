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        Antalya'daki camilerde vaazla 'çırak' çağrısı yapılacak

        ANTALYA İl Müftülüğü, 2 bin 500 sanayi işletmecisinin çırak sorununa çözüm için harekete geçti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 10:47 Güncelleme: 18.09.2024 - 10:50
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        Antalya'daki camilerde vaazla 'çırak' çağrısı yapılacak
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        ANTALYA İl Müftülüğü, 2 bin 500 sanayi işletmecisinin çırak sorununa çözüm için harekete geçti. Camilerde vakit namazları öncesinde cemaate çıraklık okulunun avantajları anlatılacak. Lise diploması veren ve 20-25 bin lira maaşla iş imkanı sunan çıraklık okullarına kaydını yaptıran öğrenciler, eğitim alırken çalışabilecek.

        Turizm kenti Antalya, küçük sanayi işletmeleri ve organize sanayisiyle de ön plana çıkıyor. Kentte 2 bin 500'e yakın küçük sanayi işletmesi, otomobil tamirinden mobilya üretimine çeşitli meslek kollarında faaliyet gösteriyor. Kentteki işletmeler özellikle yaz mevsiminde Antalya'nın nüfusunun birkaç kat artması nedeniyle yoğun günler geçiriyor. Yoğun iş temposunda istihdama da ihtiyaç duyan sanayi esnafı, hem tam zamanlı çalışan hem de çırak bulmakta güçlük geçiyor. 3 yıl önce Milli Eğitim Bakanlığı'nın hayata geçirdiği yeni düzenleme ile çıraklık okulundan mezun olanlara lise diploması verilmesi, çıraklığa ilgiyi artırdı. Sanayi esnafı, Akdeniz Sanayi Sitesi Kooperatifi yönetimine daha çok çırak alınması için çalışma yapılması gerektiğini bildirdi.

        ‘İŞ GARANTİLİ ÇIRAKLIK EĞİTİMİ’

        Akdeniz Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Mehmet Öztürk, çıraklık okulundan mezun olan öğrencilerin eskiden olduğu gibi ortaokul mezunu olarak değil, lise diploması alacaklarının vatandaşa anlatılması için İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya'dan destek istedi. Müftü Yalçınkaya, tüm camilerde özellikle cuma namazı öncesinde verilen vaazlarda her hafta çıraklıkla ilgili yapılan düzenlemenin ve çıraklığın işletmeler ve öğrenciler için önemine ilişkin bilgi verilmesi yönünde çalışmayı tamamladı. Vatandaşa iş garantili çıraklık eğitimiyle ilgili vakit namazlarından ve cuma namazından önce vaazda, din görevlileri tarafından bilgi verileceği kararlaştırıldı.

        600-700 ÇIRAK İHTİYACI VAR

        Mehmet Öztürk, meslek liselerinin tam olarak teknik eleman ya da ara eleman sorununu çözemediğini söyledi. Yapılan düzenleme ile tam istedikleri gibi ara eleman yetiştirme ve istihdam etme imkanı yakaladıklarını belirten Öztürk, “İş alanlarında çok büyük teknik eleman sıkıntısı var. Yetişmiş teknik elemana ihtiyaç var. Lise diploması düzenlemesiyle birlikte vatandaşın yoğun olarak sanayiye çocuklarını göndermeyle ilgili engel kalkmış oldu. Sanayilerimize çırak gelmeye başladı. Akdeniz Sanayi Sitesi'nde 2 bin 500 işletmemiz, 1000 civarı çırağımız var. Genelde otomobil tamiri ve elektrik elektronik alanına ilgi var. 600-700 civarı çırağa ihtiyacımız var" dedi.

        Çıraklık eğitimine başlayanların devlet destekli asgari ücretin 3'te 1'i kadar ücret alacağı ve Akdeniz Sanayi Sitesi içerisindeki yatılı yurtta da barınma ve diğer ihtiyaçlarının ücretsiz karşılanacağını belirten Başkan Öztürk, “Müftümüze de durumu anlattık. Çocuklarımızın sanayiye yönlendirilmesiyle ilgili destek istedik. Müftümüz Nazif Fethi Yalçınkaya da camilerden vatandaşa bu durumun anlatılacağını söyledi" diye konuştu.

        Sanayide otomobil tamiri işi yapan işletmeci Muammer Türkmen “Düzenlemeden sonra çırak artışımız oldu. 7-8 çırak ihtiyacım var. Şu anda 3 çırak yetiştiriyorum. Nereye giderse gitsin 20 bin liradan aşağı maaşı olmaz, kendini iyi yetiştirirse daha da yüksek alır" dedi.

        ÖĞRENCİLER TERCİHLERİNDEN DOLAYI MEMNUN

        Çıraklık okuluna kayıt yaptırmak için hazırlandığını anlatan Kazım Özdemir (16) de bu tercihinden memnun olduğunu söyledi. Aynı zamanda otomobil tamirine ilgi duyduğunu belirten Özdemir, “Ailem onayladı. Ben de sanayiyi seviyordum. Mekanik alanda tamir üzerine çalışacağım" diye konuştu.

        Bir başka öğrenci Yiğithan Şahin (16), otomobil elektrik ve klima üzerine çalışmak için çıraklık okuluna başvurduğunu söyledi. Şahin, “Sınıftan arkadaşlarımın bazıları makineyi tercih etti. Bu işi yapacağımı düşünüyorum" dedi.

        Mert Yılmaz da otomobil motor ve mekanik üzerine çalıştığını, hem de okula gittiğini söyledi. Arkadaşlarının çoğunluğunun kendisi gibi çıraklık okulunu tercih ettiğini belirten Yılmaz, “Arkadaşlarım da tercihlerden dolayı çok memnun. Hepimiz çalışıyoruz" diye konuştu.

        ‘KONUYU BİLMEYENLER ÇOCUKLARINI ÇIRAKLIK OKULUNA GÖNDERMEK İSTEMİYOR’

        Antalya İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya, vatandaşların bu türden konularda zaman zaman haberdar olamama ihtimalini düşünerek camilerden duyuru yapma konusunda destek olacaklarını söyledi. Müftü Yalçınkaya, “Konuyu tam olarak bilemeyen vatandaşlarımız çocuklarını çıraklık okuluna göndermek istemiyor. Çocuklarının ortaokul diplomasıyla kalacağını ve lise şartı olması nedeniyle ehliyet dahi alamayacağını düşünüyorlar. Ancak yeni düzenleme ile birlikte artık hem lise diploması alacaklar hem de meslek sahibi olacaklar. Cuma günleri Antalya merkezde 1,5 milyon vatandaş namaz için camilere gidiyor. Hem cuma günleri de hem de vakit namazlarında vaazlarımızda onlara bilgi vereceğiz" ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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