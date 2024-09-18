Kaçak Rus okulları mühürlendi

ANTALYA'da 'oyun evi' adı altında eğitim ve okul faaliyeti yürüttüğü tespit edilen kaçak Rus okulları, Antalya Valiliği kararıyla polis ve zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Turizmde olduğu gibi yerleşik yaşamda da Ruslar başta olmak üzere Sovyetler Birliği'nden dağılan ülkelerin vatandaşları olarak bilinen BDT ülkeleri vatandaşlarının en çok tercih ettiği Antalya'da, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası yaşanan göçle birlikte birçok sektörde kaçak faaliyetlere karşı denetim ve mücadele sürüyor. Bu ülkelerden gelenlerin tespit edilen kaçak faaliyetleri yetkili birimlerce durduruluyor ve idari para cezaları uygulanıyor.

Antalya Valiliği'nin ağustos ayı verilerine göre, toplam 128 bin 103 yerleşik yabancıdan 32 bin 450'si Rusya, 20 bin 73'ü Kazakistan, 15 bin 272'si Ukrayna, 10 bin 754'ü Kırgızistan olmak üzere çoğunluğunu BDT ülkeleri vatandaşları oluşturuyor. Kentte bu ülkelerden gelenlerin çocuklarının Rusya Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına göre eğitim verilen, Milli Eğitim Bakanlığı izinli Alanya, Muratpaşa ve Konyaaltı'ndaki 3 Rus okulunun yanı sıra, son iki yıldır çok sayıda kaçak okul faaliyeti olduğu ortaya çıktı. POLİS VE ZABITA MÜHÜRLEDİ

Rusya ve Ukrayna vatandaşlarının belediyelerden alınan oyun evi ruhsatıyla okul faaliyeti yürüttüğü 7 okuldan şu ana kadar 6'sı kapatıldı, bir okul ise mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı aldı. Tamamı Konyaaltı ilçesindeki bu okullar, Antalya Valiliği kararı doğrultusunda polis ekipleri, Konyaaltı Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlendi. DERNEK ADI ALTINDA OKUL ÇIKTI Oyun evi ruhsatının yanı sıra gençlik merkezi, dans okulu gibi çeşitli isimler altında belediyelerden aldıkları ruhsatlarla kaçak eğitim faaliyeti yaptığı tespit edilen bu okullardan birinin de bir derneğin terapi merkeziymiş gibi faaliyet gösterdiği belirlendi. Kapısında aile ve çocuk terapi derneği yazan ve Ukrayna'dan savaştan gelen çocuklar ve ailelerin yararlandığı belirtilen merkezde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün incelemelerinde, kaçak eğitim faaliyeti yapıldığı tespit edilerek, bu kapsamda polis ve zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.