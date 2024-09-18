Kanalda cesedi bulunan kişinin kimliği parmak izinden tespit edildi

Yapılan parmak izi çalışmasında ölen kişinin Ersin Akman olduğu tespit edildi. Akman'ın kesin ölüm nedeni, otopsi sonucunda netlik kazanacak.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Göksu Mahallesi Kanal Sokak’ta meydana geldi. Sulama kanalında sazlık alanda hareketsiz yatan erkeği görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde yerde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları çalışmada, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin yaklaşık 1 hafta önce hayatını kaybettiği tespit edildi. Savcının incelemesinin ardından ceset, kimlik tespiti ve otopsisi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.