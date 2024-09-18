Kaçak Rus okulları mühürlendi (2)

4OKUL, İDARİ PARA CEZASI UYGULANARAK KAPATILDI

Antalya'da 'oyun evi' adı altında eğitim ve okul faaliyeti yürüttüğü tespit edilen kaçak Rus okullarına ilişkin Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada, 4 okulun idari para cezası uygulanarak kapatıldığı kaydedildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Konyaaltı ilçesinde oyun merkezi ve eğitim derneği adı altında yabancı uyruklu öğrencilere yönelik izinsiz eğitim faaliyetleri yürüten 3 okul, 16 Eylül 2024 tarihinde, 1 okul 17 Eylül 2024 tarihinde olmak üzere toplamda 4 okul Konyaaltı Belediyesi Zabıta ekipleri eşliğinde Konyaaltı Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan İlçe İzleme ve Koordinasyon Komisyonu tarafından Antalya Valiliği makamının kapatma kararı onaylarına istinaden mühürlenerek kapatılmıştır. Kapatılan 4 izinsiz eğitim merkezinin yetkilileri Z.S., T.V., Y.F. ve Y.E.'ye brüt asgari ücretin 20 katı olmak üzere toplamda 1 milyon 600 bin 200 TL idari para cezası kesilmiştir. Konyaaltı İlçe İzleme ve Koordinasyon Komisyonu tarafından 'Eğitim merkezi, eğitim danışmanlığı, kariyer rehberliği, eğitim koçluğu, eğitim rehberliği, dil konuşma bozuklukları merkezi, konuşma terapisi, etüt merkezi, matematik kulübü' adı altında faaliyet gösteren merkezlere yönelik denetimler devam etmektedir. Açılış amacı dışında izinsiz eğitim öğretim faaliyetleri yapan merkezler tespit edildiği takdirde gerekli idari yaptırımlar uygulanmaya devam edecektir."