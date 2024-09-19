Organlarıyla 4 hastaya umut olan Melike, kazanın yaşandığı Aydın'a diplomasını almak için gitmiş

AYDIN’da geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanıp, kaldırıldığı hastanede 13 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen ve bağışlanan organlarıyla 4 hastaya umut olan Melike Seven'in (25) cenazesi, Antalya'da toprağa verildi. Melike Seven’in Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden bu sene mezun olduğu ve diplomasını almak için Aydın’a gittiği öğrenildi.

Kaza, 4 Eylül akşamı Karacasu-Tavas kara yolu üzerinde meydana geldi. A.G. yönetimindeki 45 RA 7474 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Melike Seven idaresindeki 34 ZC 701 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 1’i ağır 5 kişi yaralandı. Otomobil sürücüsü Melike Seven araçta sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürüldü