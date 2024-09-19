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        Katı atık tesisinde, yeni doğmuş erkek bebek cesedi bulundu

        ANTALYA'da, katı atık tesisinde yeni doğmuş erkek bebek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 16:46 Güncelleme: 19.09.2024 - 16:46
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        Katı atık tesisinde, yeni doğmuş erkek bebek cesedi bulundu
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        ANTALYA'da, katı atık tesisinde yeni doğmuş erkek bebek cesedi bulundu. Bebeğin cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Aynı tesiste, Mayıs 2022'de de yeni doğan erkek bebek cesedi bulunmuştu.

        Olay, gece saatlerinde Alanya ilçesi Türkler Mahallesi'ndeki özel firmaya ait Alanya Entegre Katı Atık Değerlendirme Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi'nin 5'inci aşama bölgesinde meydana geldi. Çöp ayrıştırma işlemleri sırasında çalışanlar, ayrıştırma bandında bebek cesedi buldu. Çalışanların ihbarıyla bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Yeni doğan erkek bebeğe ait olan cansız bedenin göbek bağının da üzerinde olduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ve savcılık ekiplerinin incelemelerinin ardından bebeğin cesedi, Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili inceleme başlatılırken, aynı tesiste Mayıs 2022'de de yeni doğan erkek bebek cesedi bulunmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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