Suça sürüklenen çocuk sayısı 14 yılda 2 kat arttı

TÜRKİYE'de suça sürüklenen çocuk sayısı, son 14 yılda 83 bin 393'ten 178 bin 834'e yükseldi. Çocuklara isnat edilen 3 suçtan 2'si yaralama ve hırsızlık oldu.

Güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olay sayısı 2023 yılında 537 bin 583 oldu. Bu olaylarda çocukların 178 bin 834'ü suça sürüklenme sebebiyle (kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiasıyla) güvenlik birimlerine geldi veya getirildi. Suça sürüklenme nedeni ile güvenlik birimine gelen veya getirilen çocukların yüzde 39,8'ine yaralama, yüzde 20,8'ine hırsızlık, yüzde 7,7'sine pasaport kanununa muhalefet, yüzde 4,9'una uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, satmak veya satın almak, yüzde 4'üne ise tehdit suçları isnat edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre suça sürüklenen çocukların karıştığı olay sayısı, 2010'dan 2024'e kadar 83 bin 393'ten 178 bin 834'e çıktı. 2012'de 100 bin 831 olan suça sürüklenen çocuk sayısındaki artış, koronavirüs salgınının hakim olduğu 2020 yılına kadar sürdü. 2019'da 168 bin 250 olan sayı 2020'de 114 bine kadar geriledi. 2021'de 133 bin çocuk suça sürüklenirken, bu sayı yüzde 56 artışla 2022'de 207 bine ulaştı. YILLARA GÖRE SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK SAYILARI Yıllara göre suça sürüklenen çocuk sayıları şöyle:

"2010'da 83 bin 393, 2011'de 84 bin 916, 2012'de 100 bin 831, 2013'te 115 bin 439, 2014'te 117 bin 486, 2015'te 133 bin 662, 2016'da 148 bin 523, 2017'de 140 bin 692, 2018'de 152 bin 11, 2019'da 168 bin 250, 2020'de 114 bin 38, 2021'de 132 bin 943, 2022'de 206 bin 853, 2023'te 178 bin 834." Öte yandan, çocuklara isnat edilen 3 suçtan 2'si yaralama ve hırsızlık oldu. Yaralama olayına karışan çocuk sayısı, 2014'te 45 bin 211, 2023'te 71 bin 244 olarak kayıtlara geçti. Suça sürüklenen çocukların hırsızlık olayı da 10 yılda 30 bin 498'den 37 bin 233'e yükseldi. Hırsızlık suçu isnat edilen çocukların sayısı, 2014'te 30 bin 498, 2015'te 36 bin 942, 2016'da 44 bin 260, 2017'de 42 bin 532, 2018'de 43 bin 596, 2019'da 43 bin 102, 2020'de 34 bin 809, 2021'de 36 bin 134, 2022'de 52 bin 84 olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl 5 bin 666 kız, 31 bin 567 erkek çocuk hırsızlık olayına karıştı.