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        Anadolu parsından heyecanlandıran görüntü

        TÜRKİYE'de nesli tükendiği düşünülürken, ilk kez 25 Ağustos 2019'da fotokapanla görüntülenen Anadolu parsına (leopar) dair yeni bir görüntü ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 10:32 Güncelleme: 21.09.2024 - 10:35
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        Anadolu parsından heyecanlandıran görüntü
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        TÜRKİYE'de nesli tükendiği düşünülürken, ilk kez 25 Ağustos 2019'da fotokapanla görüntülenen Anadolu parsına (leopar) dair yeni bir görüntü ortaya çıktı. Görüntünün Ege Bölgesi'nin iç kesimlerinde çekildiği belirtilirken, tam bölgesi ise açıklanmadı.

        Türkiye'de başta İç Anadolu, Akdeniz ve Ege bölgelerindeki ormanlarda 1975 yılına kadar dağılım gösterdiği bilinen, yerel halk ve avcılardan gelen doğrulanmamış bilgiler dışında hiç canlı kaydı alınmamış olan Anadolu parsının nesli tükendiği düşünülüyordu. 25 Ağustos 2019 günü Anadolu parsına ait ilk resmi kayıt niteliğindeki görüntü ve fotoğraflar, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) iş birliğindeki proje kapsamında, Batı Akdeniz'de elde edildi.

        ŞIRNAK'TA DA GÖRÜLMÜŞTÜ

        Ayrıca Şırnak’ın biyoçeşitlilik çalışmaları kapsamında yapılan arazi çalışmalarında, Prof. Dr. Ahmet Karataş, Dr. Şafak Bulut ve Dr. Burak Akbaba ve Şırnak DKMP Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Cudi Dağı eteklerinde binlerce fotokapan görüntüsü içerisinde Anadolu parsına ait 3 fotoğraf elde edildi.

        GECE KAMERASINA YANSIDI

        Anadolu'daki varlığı ve neslinin tükenmediği bilimsel çalışmalardaki fotokapanlarla elde edilen video ve fotoğraflarla ortaya konulan Anadolu parsının yaşamına dair DKMP Genel Müdürlüğü'nün 'Parsın Akdeniz ve Ege Bölgesi'ndeki Yayılışının Araştırılması Projesi' kapsamında yeni görüntülere ulaşıldı. Gece kameralarıyla elde edilen yaklaşık 1 dakikalık videoda, Anadolu parsı olduğu değerlendirilen hayvanın, dağlık, kayalık ve ağaçlıklı alanda tek başına yürüyüşü yer alıyor.

        YENİ GÖRÜNTÜ EGE BÖLGESİ'NDEN

        Gece yarısı yaklaşık 1 dakikadan oluşan bu görüntülerdeki türün Anadolu parsı olduğu yönünde kesin açıklama yapılmadı. Büyük bir kedi türü olduğu belirtilen görüntüdeki türün büyük olasılıkla Anadolu parsı olduğu, görüntünün elde edildiği bölgenin de şu ana kadar bilinen bölgelerin dışında yeni bir alan olduğu dile getirildi. Tam il ve konumları gizli tutulan görüntülerin çekildiği bölge, Ege Bölgesi'nin iç kesimleri olarak ifade edildi.

        ZARAR VERMENİN CEZASI ÇOK AĞIR

        Diğer yandan, DKMP Genel Müdürlüğü'nün 2024- 2025 av dönemi için Merkez Av Komisyonu tarafından 'Koruma Altına Alınan Av ve Yaban Hayvanları' başlıklı listesinde, avlanması ve zarar verilmesi yasak olan nesli tehlike altındaki hayvanların en başında Anadolu parsı geliyor. 2024- 2025 yılı av dönemine yönelik, 'Yasak Avlanma ile Yaban Hayatında ve Ekosistemde Meydana Gelen Tahribat ve Eksilme Nedeniyle Hükmolunacak Tazminat Bedelleri' listesinde ilk sıradaki Anadolu parsına zarar verenlere uygulanacak tazminat bedeli 30 milyon TL. Ayrıca idari para cezası ve failler hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası da bulunuyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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