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        İşten çıkartılacağını duyunca çalışma arkadaşlarına saldırdı: 2 yaralı

        ANTALYA'da sahildeki bir işletmede çalışan Hamit S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 12:48 Güncelleme: 21.09.2024 - 12:55
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        İşten çıkartılacağını duyunca çalışma arkadaşlarına saldırdı: 2 yaralı
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        ANTALYA'da sahildeki bir işletmede çalışan Hamit S., iddiaya göre işten çıkartılacağını duyunca eline aldığı ekmek bıçağıyla çalışma arkadaşlarına saldırdı. Olayda, 2 kişi yaralandı.

        Olay, saat 11.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi'nde sahil bandındaki bir işletmede meydana geldi. İddiaya göre, 5 gün önce işletmede çalışmaya başlayan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Hamit S., sabah geldiğinde işten çıkarılacağını duyup, mutfaktaki ekmek bıçağını alarak çalışma arkadaşlarına saldırdı. Çalışanlardan Bünyamin A. ile ismi öğrenilemeyen kişi yaralandı. Bıçağın şüphelinin elinden alınması sırasında, çalışanlar arasında arbede yaşandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri, Hamit S.'yi suç aleti bıçakla gözaltına aldı. Kollarından yaralanan Bünyamin A. ile ismi öğrenilemeyen diğer çalışan ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Hamit S., polis tarafından gözaltına alındı. Ekiplerin olayla ilgili çalışması ise devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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