Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Husumetlisinin iş yerine pompalı tüfekle ateş açtı

        ANTALYA'da, husumetli olduğu kişinin işlettiği iş yerine pompalı tüfekle ateş açtıktan sonra park halindeki araca zarar verip kaçan Yakup G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 13:21 Güncelleme: 21.09.2024 - 13:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Husumetlisinin iş yerine pompalı tüfekle ateş açtı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA'da, husumetli olduğu kişinin işlettiği iş yerine pompalı tüfekle ateş açtıktan sonra park halindeki araca zarar verip kaçan Yakup G., yakalandı.

        Manavgat ilçesi Milli Egemenlik Mahallesi Güneylioğlu Caddesi'ndeki iş yerine dün öğle saatlerinde gelen kişi, aralarında husumet olduğu öğrenilen dükkan sahibine tehditler savurup, küfretti. Şüpheli, daha sonra yanında getirdiği pompalı tüfekle, iş yerine ateş açtı. İş yerinin camları kırılırken, saldırgan caddede park halinde duran iş yerine ait hafif ticari araca da zarar verip, olay yerinden ayrıldı.

        İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İş yerinin güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu, olayı gerçekleştiren şüphelinin Yakup G. olduğu tespit edildi. Yakup G. polis tarafından kısa sürede suç aletiyle yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelinin çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi.

        GÜVENLİK KAMERASI ANBEAN KAYDETTİ

        Silahlı saldırı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin pompalı tüfekle iş yerinin camına ateş ettiği, tutukluk yapması üzerine yere düşen fişekleri toplayıp yeniden ateş ettiği, ardından da park halindeki aracın camına tüfekle vurarak zarar verdiği ve olay yerinden ayrıldığı görüldü.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gidiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gidiyor
        Metin Arolat'ı şok diyet mi öldürdü?
        Metin Arolat'ı şok diyet mi öldürdü?
        Sel ve fırtına vurdu: Trabzon'da 1 kayıp!
        Sel ve fırtına vurdu: Trabzon'da 1 kayıp!
        Metin Arolat hayatını kaybetti
        Metin Arolat hayatını kaybetti
        "Türkiye’ye ilgi artarak devam ediyor"
        "Türkiye’ye ilgi artarak devam ediyor"
        Ani ölümü ünlü isimleri yasa boğdu
        Ani ölümü ünlü isimleri yasa boğdu
        İşte derbinin kilit isimleri...
        İşte derbinin kilit isimleri...
        140 gün boyunca arandı... İş insanı vahşet kurbanı!
        140 gün boyunca arandı... İş insanı vahşet kurbanı!
        Dev derbinin ilk 11'leri!
        Dev derbinin ilk 11'leri!
        Mobilde serbest tarife
        Mobilde serbest tarife
        Derbinin favorisi kim?
        Derbinin favorisi kim?
        İsrail-Lübnan hattında son durum ne?
        İsrail-Lübnan hattında son durum ne?
        Bütün dünya bu kitapları okudu, bu filmleri izledi!
        Bütün dünya bu kitapları okudu, bu filmleri izledi!
        Prostat kanserinde 2040 yılı uyarısı: Vaka sayısı ikiye katlanacak! Nasıl korunulur?
        Prostat kanserinde 2040 yılı uyarısı: Vaka sayısı ikiye katlanacak! Nasıl korunulur?
        Bayraktar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bayraktar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Alzheimer'ın iki ilacı! Düzenli fiziksel aktivite ve Akdeniz tipi beslenme
        Alzheimer'ın iki ilacı! Düzenli fiziksel aktivite ve Akdeniz tipi beslenme
        Kraliyet Meghan'a hâlâ karşı
        Kraliyet Meghan'a hâlâ karşı
        Ünlü yıldızların ortak kaderi
        Ünlü yıldızların ortak kaderi
        İki paylaşım haftaya damgasını vurdu
        İki paylaşım haftaya damgasını vurdu
        Dedikodu o kadar kötü bir şey değilmiş!
        Dedikodu o kadar kötü bir şey değilmiş!

        Benzer Haberler

        Kuzey Makedonya'dan Antalya'ya gelen gazeteciler, ziyaretlerde bulundu
        Kuzey Makedonya'dan Antalya'ya gelen gazeteciler, ziyaretlerde bulundu
        Aspendos Opera ve Bale Festivali "Carmen ve Tango Ateşi" gösterisiyle devam...
        Aspendos Opera ve Bale Festivali "Carmen ve Tango Ateşi" gösterisiyle devam...
        İşten çıkartılacağını duyunca çalışma arkadaşlarına saldırdı: 2 yaralı
        İşten çıkartılacağını duyunca çalışma arkadaşlarına saldırdı: 2 yaralı
        Antalya'da bir kişi tartıştığı 2 mesai arkadaşını bıçakla yaraladı
        Antalya'da bir kişi tartıştığı 2 mesai arkadaşını bıçakla yaraladı
        Burdur'da trafik kazasında ağır yaralanan iş insanı, yaşamını yitirdi
        Burdur'da trafik kazasında ağır yaralanan iş insanı, yaşamını yitirdi
        Antalya'da yardımsever şehit dedesi hayatını kaybetti
        Antalya'da yardımsever şehit dedesi hayatını kaybetti