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        Antalya'da yazdan kalma günler

        ANTALYA'da 30 dereceye ulaşan sıcak havada bunalanlar sonbahar mevsiminde denize girmenin keyfini çıkardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 15:05 Güncelleme: 21.09.2024 - 15:10
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        Antalya'da yazdan kalma günler
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        ANTALYA'da 30 dereceye ulaşan sıcak havada bunalanlar sonbahar mevsiminde denize girmenin keyfini çıkardı.

        Eylül ayında Antalya'da, hava sıcaklığı bugün 30 dereceye ulaştı. Nemin yüzde 75'e yükseldiği kentte deniz suyu sıcaklığı da 28 derece ölçüldü. Sonbahar mevsiminde zaman zaman parçalı bulutlu havanın yaşandığı Antalya'da hafta sonu tatilinde sahillerde doluluk oluştu. Bazıları sahilde yürüyüş yapıp, gölge alanlarda oturarak vakit geçirdi, nemden bunalanlar denizde serinledi. Tatilciler denizde yüzüp plajda güneşlenerek eğlenceli vakit geçirirken bazıları da kano ile açılıp denizin ortasında spor yaptı.

        Antalya'da yarın gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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