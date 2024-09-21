Antalya'da, Rusya'ya gidip gelen kadın kocasını ölü buldu

ANTALYA'da, pasaport işlemleri için Rusya'ya giden Larysa Bekesha, 2 gündür haber alamadığı eşi Marsel Gabitov (45) için kente döndüğünde kocasını yatak odasında ölü buldu.

Olay, saat 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 786 sokak üzerinde yer alan 3 katlı apartmanın son katında meydana geldi. Pasaport işlemleri için Rusya'ya giden Larysa Bekesha, 2 gündür eşi Marsel Gabitov'dan haber alamaması üzerine yakınları ile birlikte yaşadıkları evine geldi. Çaldığı halde kapının açılmaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Bekesha kapının açılması için çilingir de çağırdı. İkamete gelen çilingir kapıyı açarken, Bekesha ve yakınları girdikleri evde Gabitov'un yatak odasında hareketsiz şekilde yattığını gördü. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri ise yaptıkları incelemede Gabitov'un hayatını kaybettiğini belirledi. Belediye tabibinin ölümü şüpheli bulması üzerine olay yerine savcı, Cinayet Büro Amirliği ve olay yeri inceleme ekipleri çağrıldı. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Gabitov'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Gabitov'un vücudunda herhangi bir kesici ve delici alet izine rastlanılmazken, yatak odasında çok sayıda alkol şişesinin bulunduğu belirtildi. Marsel Gabitov'un Rusya'da restoranı olduğu öğrenildi. Ekiplerin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.