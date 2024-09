Kültür turizminin altın üçgeni; İstanbul- Efes- Kapadokya

ANTALYA Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, sonbaharla birlikte Türkiye kültür turizmi döneminin başladığını açıkladı. Yavuz, Avrupa, Uzak Doğu ve Güney Amerika'dan gelen kültür turistlerinin en çok ilgi gösterdiği bölgenin İstanbul- Efes- Kapadokya üçgeni olduğunu belirterek, bu bölgeyi 'Altın Üçgen' olarak nitelendirdi.

Recep Yavuz, sonbaharla birlikte bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kültür turizminin hareketlendiğini belirtti. Recep Yavuz, “Kültür turizmi, genelde okul tatillerinin bitmesiyle orta yaş üstü emeklilere hitap eden bir üründür ve kültür turisti klasik bir turistten çok farklıdır. Beklentileri ve ülkeye katkısı çok daha fazla olan verimli bir turisttir. Gezer, dolaşır, ziyaret eder, para harcar, ülkeyi tanır. O yüzden ülke tanıtımına çok büyük katkısı olan bir seyahat şeklidir. Ülkemizde bu konuda çok zengin, çok geniş alanlara sahip" dedi.

'KÜLTÜR TURİSTİ 1000-1500 KİLOMETRE GEZİYOR'

Türkiye'nin her ülkeye ve her beklentiye hitap eden zenginlikleri olduğunu aktaran Yavuz, "Örneğin bir Yedi Kilise turumuz var, bu dini gruplara hitap eden farklı bir üründür. Örneğin doğa ve yürüyüş turlarımız var Kapadokya ve Likya'da. Geçmiş yüzyıllarda var olan hükümdarlıkların bıraktığı izleri ziyaret edebilecek birçok ören yerimiz ve kültürel varlığımız mevcut. Yazın gelen turist bütün yıl çalışmış, bir tane beklentisi var. O da gelip otelinde kalıp, mümkün olabildiğince dinlenmeyi, denizi, yemek yemeyi, oteldeki konforu tercih eder. Kültür turisti ise tam aksine oteli sadece yatmak için kullanır. Mümkün olduğunca gezmeyi, seyahat etmeyi arzular. Bu bağlamda ortalama 1000-1500 kilometre tur yapar. Her gün başka bir bölgede ve başka bir otelde konaklar. Tur boyunca 7-8 şehri, 15-20 ören yerini görmüş olur. Ülkeyi tam anlamıyla etüt etmiş, tanımış ve doya doya yaşamış olur" dedi.