Altın Portakal Onur Ödülleri sahipleri belli oldu
ULUSLARARASI Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Türk sinemasının usta isimlerine sunulan Onur Ödülleri, bu yıl Işıl Yücesoy, Şerif Sezer, Erdal Özyağcılar, Müjdat Gezen ve Selçuk Yöntem'e verilecek.
ULUSLARARASI Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Türk sinemasının usta isimlerine sunulan Onur Ödülleri, bu yıl Işıl Yücesoy, Şerif Sezer, Erdal Özyağcılar, Müjdat Gezen ve Selçuk Yöntem’e verilecek.
Türkiye’nin en köklü sinema şöleni Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde bu yılki Onur Ödülleri’nin sahipleri belli oldu. 5-12 Ekim tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak olan festivalde Onur Ödülleri, usta sanatçılar Işıl Yücesoy, Şerif Sezer, Erdal Özyağcılar, Müjdat Gezen ve Selçuk Yöntem’e takdim edilecek.
Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Onur Ödülleri, festivalin 5 Ekim’deki açılış töreninde sahiplerine verilecek.
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