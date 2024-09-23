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        Altın Portakal Onur Ödülleri sahipleri belli oldu

        ULUSLARARASI Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Türk sinemasının usta isimlerine sunulan Onur Ödülleri, bu yıl Işıl Yücesoy, Şerif Sezer, Erdal Özyağcılar, Müjdat Gezen ve Selçuk Yöntem'e verilecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 10:47 Güncelleme: 23.09.2024 - 10:47
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        Altın Portakal Onur Ödülleri sahipleri belli oldu
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        ULUSLARARASI Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Türk sinemasının usta isimlerine sunulan Onur Ödülleri, bu yıl Işıl Yücesoy, Şerif Sezer, Erdal Özyağcılar, Müjdat Gezen ve Selçuk Yöntem’e verilecek.

        Türkiye’nin en köklü sinema şöleni Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde bu yılki Onur Ödülleri’nin sahipleri belli oldu. 5-12 Ekim tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak olan festivalde Onur Ödülleri, usta sanatçılar Işıl Yücesoy, Şerif Sezer, Erdal Özyağcılar, Müjdat Gezen ve Selçuk Yöntem’e takdim edilecek.

        Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Onur Ödülleri, festivalin 5 Ekim’deki açılış töreninde sahiplerine verilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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