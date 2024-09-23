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AdaletBakanı Tunç: Narin cinayetiyle ilgili karanlıkta hiç bir şey kalmayacak.
AdaletBakanı Tunç: Narin cinayetiyle ilgili karanlıkta hiç bir şey kalmayacak. İfadeler var çelişkiler var. Soruşturma aşamasında 12 şüpheli tutuklandı. Soruşturma gizli. Gizlilik kapsamında teknik veriler, delillerle ilgili kamuoyuna yansımayan hususlar da söz konusu. Bir takım kamera görüntüleri inceleniyor. Bu kamera görüntüleri TÜBİTAK'a gönderildi inceleniyor.
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