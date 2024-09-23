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        AdaletBakanı Tunç: Narin cinayetiyle ilgili karanlıkta hiç bir şey kalmayacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 11:46 Güncelleme: 23.09.2024 - 11:46
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        AdaletBakanı Tunç: Narin cinayetiyle ilgili karanlıkta hiç bir şey kalmayacak. İfadeler var çelişkiler var. Soruşturma aşamasında 12 şüpheli tutuklandı. Soruşturma gizli. Gizlilik kapsamında teknik veriler, delillerle ilgili kamuoyuna yansımayan hususlar da söz konusu. Bir takım kamera görüntüleri inceleniyor. Bu kamera görüntüleri TÜBİTAK'a gönderildi inceleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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