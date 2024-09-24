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        Virajda bariyere çarpan motosikletli öldü

        ANTALYA'nın Kepez ilçesinde, motosikletiyle bariyere çarpıp, yaklaşık 15 metre sürüklenen Mehmetşah Işık (22), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 12:44 Güncelleme: 24.09.2024 - 12:50
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        Virajda bariyere çarpan motosikletli öldü
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        ANTALYA'nın Kepez ilçesinde, motosikletiyle bariyere çarpıp, yaklaşık 15 metre sürüklenen Mehmetşah Işık (22), hayatını kaybetti.

        Kaza, dün saat 20.00 sıralarında, Kepez ilçesi Namık Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. Caddede seyir halinde olan Mehmetşah Işık, virajda motosikletinin hakimiyetini kaybedip bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Işık, yaklaşık 15 metre sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Mehmetşah Işık, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Işık, hastanedeki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Işık'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Sabah saatlerinde yapılan otopsisinin ardından Işık'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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