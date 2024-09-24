Virajda bariyere çarpan motosikletli öldü (2)

Mehmetşah Işık'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsisinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazeyi görmek için içeriye giren Işık'ın yakınları, büyük üzüntü yaşadı. Işık'ın cansız bedeni cenaze aracına bindirileceği esnada kardeşleri, sinir krizi geçirdi. Kız kardeşlerden biri yakını tarafından kucakta morgdan çıkartılırken, diğeri yere yığıldı. Cenaze defnedilmek üzere Aksu ilçesi Cihadiye Mahallesi'ne götürüldü.

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