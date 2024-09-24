Koruma altındaki 45 arı kuşunu tüfekle öldürdüler

ANTALYA'nınKaş ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, koruma altındaki 45 arı kuşunu tüfekle avlayan 2 kişiyi yakaladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6'ncı Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Antalya Kaş DKMP Şefliği ekipleri tarafından yapılan koruma ve kontrol faaliyetleri sırasında 2 kaçak avcı yakalandı. Kaçak avcıların, Merkez Av Komisyonu (MAK) kararları ile koruma altına alınan 45 arı kuşu avladığı tespit edildi. 2 kişiye 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten toplam 16 bin 514 TL idari para cezasının yanı sıra avladıkları 45 arı kuşu için 67 bin 500 TL tazminat uygulandı.